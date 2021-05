Megszabadulhatunk végleg a visszerektől?

A Bright Side összegyűjtötte, hogyan szabadulhatunk meg a kékes-lilás dudorok okozta diszkomforttól.

A visszérbetegség tüneteiről és kezeléséről részletesen itt olvashat!

Lábemelés

A lábak felemelése jelentősen enyhíti a visszeres tüneteket és lábdagadás ellen is ajánlott. Ahhoz, hogy hatékony legyen, a lábakat a szív magassága fölé kell emelni, ezt a pozíciót pedig legalább húsz percen át érdemes megtartani. Ha sokszor bedagad a lábunk, akkor akár 3-4 alkalommal is meg lehet ismételni naponta ezt a módszert, akár olvasás, akár tévézés közben is.

h i r d e t é s

Kompressziós harisnya

Ha egész nap kompressziós harisnyát viselünk, az is jelentősen csökkenti a visszeres panaszokat. Ezek az elasztikus anyagból készült, szoros fehérneműk ugyanis segítik a vérkeringést, kutatások szerint csökkentik és megelőzik a lábdagadás kialakulását. Kifejezetten ajánlott azoknak, akik sokat utaznak, álló- vagy ülőmunkát végeznek.

Fontos a rendszeres fizikai aktivitás is. Fotó: iStock

Helyes táplálkozás és súlykontroll

Az ép test kívülről szép, belülről egészséges. A C és E-vitamin tartalmú ételek fogyasztásával sok antioxidánst viszünk be a szervezetünkbe. A C-vitamin segítségével a szervezetünk kollagént és elasztint állít elő, amelyek megerősítik a vénák falát, az E-vitamin pedig a seprűvénák kialakulásának kockázatát csökkentheti. Ehhez pedig elengedhetetlen a rostdús táplálkozás: dúsítsuk étrendünket zabbal, lenmaggal, borsóval, babbal, teljes kiőrlésű termékekkel. A túlsúly nagy nyomást helyez a lábak ereire, ezért kifejezetten emeli a visszerek kialakulásának kockázatát, ezért érdemes a normál tartományban tartani a testsúlyt.

Aktív életmód

A helyes étrendhez szorosan kapcsolódik a rendszeres fizikai aktivitás is. Korai stádiumú visszeresedés esetén a szakértők olyan mozgásformákat javasolnak, amelyek a vérkeringést növelik, ilyen a nyújtás, a tempós séta, a jóga, a láb- és bokakörzés. Visszeres panaszok esetén azonban kerülni kell az olyan testmozgást, amely túl nagy megterhelést ró a lábakra, mint például a futás is.

Életmódváltás

Ha megvan a helyes étrend és a mozgást is sikerült beiktatni, akkor még néhány apróság segíthet leküzdeni a visszerek okozta kellemetlenségeket. Akkor se üljünk hosszú órákon át egy helyben, ha ülőmunkát végzünk: váltsunk többször pozíciót, és ha egy mód van rá, végezzünk rövid nyújtógyakorlatokat az irodában. A hölgyeknek nem kell kidobniuk a kedvenc tűsarkújukat, csak arra figyeljenek, hogy ne töltsenek benne hosszú órákat vagy ne adj isten egy egész napot, mindig dobjanak be egy, a lábaknak enyhülést nyújtó lapos, váltócipőt a táskájukba.

Gyengéd masszázs

A masszázs kifejezetten jó hatással van a vérkeringésre, létezik speciális visszerek elleni masszázs is. Teljes tenyér- vagy laposnyomással masszírozzuk a lábat a saroktól a boka irányába. Fontos azonban kiemelni, hogy ha a visszerek állapota már trombózissal is fenyeget, akkor a masszázs egyáltalán nem ajánlott, sőt: tilos!

Lézeres kezelés vagy műtét

Az adott visszér eltávolításának a műtéten kívül az egyik legelterjedtebb módja az endovénás lézeres abláció. Az eljárás során egy, a végén lézerrel ellátott csövet vezetnek át a beteg vénán. A lézer felmelegíti és lezárja a véna falát, hogy a vér ne tudjon átfolyni rajta, majd a az eszközzel eltávolítják a sérült vénát. Az eljárással, amellyel minimális véraláfutás marad a lábon, gyorsabb regenerálódásra számíthat a páciens. Mára a visszérműtéteket is rádiófrekvenciás eljárással, kevés kellemetlenséggel végzik. Kutatások alapján a két eljárás hatékonysága körülbelül egy szinten van.