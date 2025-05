Visszér, lúdtalp, porckopás – lábpanaszokkal ilyen orvost keress

A lábainkban jelentkező tünetek bizonyos esetekben akár az egész szervezetünket érintő problémára is utalhatnak, érdemes tehát komolyan venni a panaszokat. A hideg végtagok vérkeringési problémát jelezhetnek, a lábujjak között kipirosodott, viszkető bőr gombás fertőzésre utalhat, míg a lábduzzadás mögött keringési problémák vagy akár cukorbetegség is állhat. Az ilyen és hasonló panaszokkal első körben a háziorvoshoz kell fordulni, aki a megfelelő helyre irányít majd.

A lábakat érintő panaszokkal többféle szakorvos is foglalkozik. Fotó: Getty Images

Milyen szakember segít a lábpanaszokon?

Az angiológus az érbetegségek kezelésében jártas, így például visszértágulatok vagy érszűkület esetén tud segíteni. Ez az érszűkület négy legfontosabb tünete, ha bármelyik fennáll, kérj segítséget!

Az érsebész szakemberek elsődleges feladata szintén az érszűkület és a visszeresség okozta panaszok kezelése, illetve a seprűvénák, pókhálóvénák eltávolításában is segíthetnek. A visszérbetegség kezelése ugyanakkor komplex folyamat: szükség lehet orvosi gyógyharisnyára, speciális visszértornára, gyógyszeres kezelésre, bizonyos esetekben műtétre, de például cukorbetegség vagy ízületi problémák esetén a diéta is segíthet.

Bőrgyógyászt egyebek mellett a láb gombás fertőzése esetén kell felkeresni, de a diabéteszes lábon kialakult bőrtüneteket is ő kezeli. Emellett az érsebészekkel együtt a visszérpanaszok enyhítésében is szerepe lehet.

Reumatológus: ha a láb fájdalmának ízületi porckopás az oka, rendszerint a panasz fizikai terhelésre fokozódik, fájdalomcsillapítókra általában jól reagál, viszont hatásuk elmúlásával visszatérhet. A kopásos panaszok és a túlterhelés okozta deformitások kezelésére reumatológus szakemberhez irányíthat a háziorvos. Bizonyos betegségek miatt az ízületek és ínhüvelyek be is gyulladhatnak, illetve a nem megfelelő cipők viselése is fájdalmas tüneteket eredményezhet, ezekben az esetekben is ő segíthet.

Masszőr: a láb masszírozása is sokat javíthat általános állapotunkon. A stresszoldás mellett ugyanis bizonyos keringési panaszok kezelésére is hatásos lehet.

Pedikűrös: a pedikűr nemcsak esztétikai, hanem gyógyászati célt is szolgál. A pedikűrös eltávolítja a bőrkeményedéseket és a tyúkszemeket, a benőtt körmöket formára igazítja, illetve kezeli a körömgombát is.

Gyógytornász: a gyógytorna különböző mozgásszervi panaszok és fájdalmak ellen is jól alkalmazható. Bizonyos gyakorlatokkal megelőzhető, illetve akár kezelhető is a lúdtalp, de porckopások, ízületi és csontfájdalmak esetén is érdemes gyógytornászhoz fordulni.