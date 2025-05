Éjszakai lábgörcs – ez is állhat a háttérben

Húzódik, fáj, belénk mar: az éjszakai lábgörcs ijesztő jelenség túl azon, hogy természetesen fel is ébreszt minket. A felnőtt lakosság közel 60 százaléka számol be arról, hogy éjszakai lábgörcse szokott lenni. Nőknél valamivel gyakrabban fordul elő, és előfordulása az életkorral növekszik. Az ismétlődő, fájdalmas feszülés általában a vádliban jelentkezik, és akár súlyos álmatlanságot okozhat. De mik lehetnek az okai? Lássuk, mit mondanak a szakértők!

Izomfáradás és túlterhelés

A hosszú ideig tartó állás, intenzív testmozgás – különösen, ha az nem része a napi rutinnak – izomfáradtsághoz vezethet, amely megnöveli a görcsök kockázatát. Ez gyakran fordul elő például sportolóknál vagy fizikai munkát végzőknél.

A folyadék- és az elektrolitegyensúly zavarai

A nátrium, kálium, kalcium és magnézium megfelelő szintje nélkül az izmok nem működnek optimálisan. Már kisebb fokú kiszáradás is elég lehet ahhoz, hogy izomgörcsöt okozzon – különösen nyári melegben, fokozott izzadás esetén.

Krónikus vénás elégtelenség

Ha a lábak vérellátása nem megfelelő (például visszérbetegség vagy érszűkület miatt), az is hozzájárulhat a görcsök kialakulásához. Az éjszakai fekvő helyzet tovább ronthatja a keringést, főleg, ha valaki hanyatt alszik nyújtott lábakkal. Ilyenkor a vénák falának gyengülése és a vér pangása fokozhatja az izomfeszülést és a görcsöket.

Fotó: Getty Images

Vitaminhiány

A B1-, B5-, B6- és B12-vitamin hiánya szintén görcsös panaszokat okozhat, különösen idősebb korban. A Harvard Medical School tanulmánya szerint az életkor előrehaladtával nő a görcsök előfordulása – részben a vitaminok felszívódási zavara miatt.

Gyógyszerek

Vízhajtók, sztatinok (koleszterincsökkentők), vérnyomáscsökkentők és asztmagyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként izomgörcsöt. A jó hír, hogy nem vagyunk tehetetlenek. Számos természetes módszer létezik, amely enyhítheti a panaszokat vagy megelőzheti a görcsök kialakulását.

Magnézium – a nyugodt izmok kulcsa

A magnéziumhiány az egyik leggyakoribb ok az izomgörcsök hátterében. Több klinikai vizsgálat szerint (pl. The American Journal of Clinical Nutrition) a napi 300–400 mg magnézium rendszeres szedése csökkentheti az éjszakai görcsök gyakoriságát, különösen terhesség vagy menopauza idején. Természetes forrásai: tökmag, mandula, banán, teljes kiőrlésű gabonák, leveles zöldek.

Nyújtás és lazító mozgás

Lefekvés előtti könnyű lábnyújtás vagy jóga segíthet megelőzni az éjszakai izomfeszülést. A Cleveland Clinic ajánlása szerint például érdemes lefekvés előtt óvatosan hátra húzni a lábujjakat és átnyújtani a vádlit.

Megfelelő folyadékbevitel

A hidratáltság fenntartása kulcsfontosságú. A szénsavmentes ásványvíz, gyógyteák, citromos víz segít fenntartani az elektrolit-egyensúlyt.

Hő- és hidegterápia

Ha görcs jelentkezik, a vádli átmasszírozása, meleg vizes borogatás vagy meleg zuhanyozás ellazíthatja az izmokat. Bizonyos esetekben a hideg is hatásos lehet a gyulladásos komponensek csökkentésére.

Lábpozíció alvás közben

Érdemes kerülni a teljesen nyújtott, feszült lábtartást. A térd alá helyezett kis párna segíthet megelőzni az izmok túlfeszülését.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bár a legtöbb esetben az éjszakai lábgörcs ártalmatlan és magától elmúlik, orvosi kivizsgálás javasolt, ha:

a görcsök gyakoriak, erősek és nem enyhülnek;

zsibbadás, bizsergés vagy izomgyengeség kíséri őket;

hirtelen jelentkeznek gyógyszerszedés megkezdése után;

más neurológiai tünetek is társulnak hozzájuk.

Az éjszakai lábikragörcs gyakori, ám kellemetlen panasz, amely mögött ártalmatlan okok – de néha komolyabb egészségügyi problémák – is meghúzódhatnak. A megelőzés kulcsa az egészséges életmód, a megfelelő ásványianyag-ellátottság, a nyújtás és a rendszeres mozgás. A természetes módszerek gyakran elegendőek a tünetek enyhítésére – de ha a panaszok tartósak vagy súlyosbodnak, ne halogassuk a szakszerű kivizsgálást!