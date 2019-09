Veszélyesek a mozis üdítők

A mozizás szerelmeseinek a szélesvásznú szórakozás elengedhetetlen kelléke a pattogatott kukorica és az üdítő. Ezek az ételek alapból sem túl egészségesek, a kukorica rengeteg sót tartalmaz, az üdítőnek pedig magas a cukortartalma. Egy brit kutatás most egy másik veszélyre is felhívta a figyelmet ezeknek a fogyasztása kapcsán: a nem megfelelő higiéniás feltételek miatt többféle fertőzést is elkaphat, aki az ottani üdítőket issza.

Az üdítőkkel volt a legtöbb gond

A kutatás annak próbált utánajárni, hogy egy átlagos filmnéző milyen kórokozóknak van kitéve. Ezért néhány népszerű mozit bejárva az angol kutatók több helyről is mintát vettek: vizsgálták például a székeken lévő szövetet, a pohár- és jégkockatartókat. Elsősorban az üdítőkkel akadt gond, nem is kicsi: a legrosszabbul végzett mozi egyik italában az átlagosnál tízezerszer több baktériumot mutattak ki. A kutatók szerint a fertőzésveszély amiatt nőhetett meg, hogy a szénsavas üdítő tárolására szolgáló tégelyt nem tisztították ki megfelelően. Mivel ezeket az üdítőket viszonylag gyorsan megisszuk, a bennük lévő baktériumok különösen veszélyesek lehetnek az egészségünkre.

A moziban kapott üdítőkben rengeteg baktériumot mutattak ki

Kimutatták például az ételmérgezésért felelős szalmonella baktériumot, az egyik pohártartón pedig a liszteriózis kórokozóját, a Listeria monocytogenest is. A jégkockák tárolására alkalmas edényben is az elfogadható baktériumszint közel ezerszeresét mutatták ki kilenc vizsgált moziban. A legmagasabb érték itt 10 millió baktérium/milliliter volt. Vizsgálták a székeken és a pohártartókon lévő kórokozókat is, változó eredménnyel. Ezek azonban a kutatók szerint nem jelentenek olyan komoly veszélyt az egészségünkre, mint a szánkon át a szervezetünkbe jutó baktériumok.

