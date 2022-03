Ukrajnai háború: így segítik itthon a menekülteket

Az ukrajnai háború miatt rengeteg menekült érkezett hazánkba, akiknek megsegítéséért egy emberként fogott össze az ország. De nemcsak magánemberek támogatják a rászorulókat, hanem cégek, egészségügyi és oktatási intézmények is.

Gyógyszergyár és kórház a támogatók között

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. több mint 100 millió forint értékű humanitárius segítséget ajánlott fel Ukrajnában elérhető gyógyszerkészleteiből. Továbbá az Egis-csoport ukrajnai képviseleténél foglalkoztatott több mint száz emberről, valamint családtagjaikról is igyekeznek gondoskodni.

Menekültek a beregsurányi segítségponton. Fotó: MTI/Balázs Attila

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet sürgősségi ambulanciával, Lelki Krízis Gyermekambulanciával és ingyenesen hívható zöld számmal segíti a menekültek betegellátását. Az Ukrajnából érkezett, egészségügyi ellátásra szoruló gyermekeket a hét minden napján 0-24 óráig fogadják, a +36 80 200 223-as telefonszámon pedig sürgősségi forródrótot nyitottak, amely egész nap ingyenesen hívható a gyermekegészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén. A kommunikációt szükség esetén ukrán tolmács segíti. A +36 30 44 34 751-es telefonszámon elérhető Lelki Krízis Gyermekambulancián pedig külön specialisták segítik a háború és az otthon elhagyásával járó stressz, valamint a veszteségek és a gyász feldolgozását.

Az intézmény szerint zavartalan a gyógyszer, vér, vérplazma, infúzió, egyéb segédanyagok pótlása, a szükséges orvostechnikai eszközök biztosítása, valamint felkészültek az ukrán gyógyszerkészítményeket helyettesítő magyarországi gyógyszerek azonosítására. A humanitárius segítségnyújtásban segíteni szándékozók egyébként a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 16200182-00067427-es számlaszámára utalhatnak.

Adományozási funkciót hoztak létre

Az Erste Csoport egy-egy millió euróval támogatja partnerszervezetein, a Caritason és a Vöröskereszten keresztül az ukrajnai háború menekültjeit, rászorultjait. A román leánybank, a BCR emellett 100 ezer eurót adományozott a Save the Children, a Vöröskereszt és a román kormány hasonló célú kezdeményezéseinek.

Az Erste Csoport a George-ban, digitális banki platformján adományozási funkcióval is támogat kiválasztott segélyszervezeteket. A több mint kétmillió George-felhasználó Ausztriában egy új gombot talál az átutalási felületen, amely közvetlen utalási lehetőséget kínál a "Nachbar in Not" ("Neighbor in Need") segélyprogramhoz. Ugyanez az egyszerű adományozási funkció elérhető az összes többi piacon, ahol az Erste Csoport ügyfelei George-ot használnak: Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában.

Milliók gyűltek össze a jótékonysági koncerten

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) március 5-én jótékonysági koncertet szervezett, az ehhez kapcsolódó adománygyűjtés során összesen 4,246 millió forint gyűlt össze. Az összeggel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közösségét segítik.

A főiskolának az alábbi bankszámlaszámra küldhetünk további felajánlásokat: (Erste Bank): 11600006-00000000-97955522, nemzetközi formátumban, IBAN: 9116000060000000097955522. A kedvezményezett neve Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány, a közlemény rovatba írjuk azt, hogy KRE adomány.