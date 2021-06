Már csaknem háromezer ember csatlakozott a "Sinopharm vakcinával oltottak negatív laboratóriumi eredményekkel" nevű Facebook-csoporthoz. A privát csoport célja a leírás szerint az, hogy vizsgálatot, vagy akár újraoltást kérhessenek azok az emberek, akik ugyan megkapták a Sinopharm vakcináját, az ellenanyag-vizsgálaton azonban semmilyen, vagy csak nagyon alacsony antitestszintet mutattak ki náluk. A 24.hu cikke szerint a tagok petícióval, illetve levélben próbálnak segítséget kérni a döntéshozóktól és a szakemberektől.

Ingyenes tesztelést és új oltási lehetőséget kérnek

A csoport alapítója, Englohner Beáta nem a kínai vakcinát kapta meg, édesanyja viszont igen, és az ő antitestvizsgálatának eredménye negatív lett. Tehát az édesanyjában a kínai vakcina két dózisa ellenére sem alakult ki a koronavírussal szembeni immunitás a tesztek alapján. Miután az ismerősei körében érdeklődve azt tapasztalta, hogy a problémájuk nem minősül egyedinek, úgy döntött, hogy létrehoz egy Facebook-csoportot, amely a Sinopharm-vakcinával oltottak negatív laboratóriumi eredményeit gyűjti. A lapnak a nő úgy nyilatkozott: nem oltásellenesek, csupán féltik a szüleik egészségét.

A csoportban az elmúlt hetekben sorra osztották meg az emberek az önköltségen végzett laboreredményeiket. A feltöltött vizsgálati dokumentumokból az tűnik ki, hogy leginkább a 60 év felettiek szervezetében marad alacsony szintű az antitestek száma. Emiatt Beáta már több minisztériumnak, személyesen Orbán Viktornak, Müller Cecíliának, valamint számos, a tudomány területén tevékenykedő szakembernek küldtek levelet, hogy segítséget kérjen a beoltott, de kellő immunitással nem rendelkező emberek nevében. A levélhez csatoltak több mint 170 laboreredményt is.

Főleg az idősebb oltottak szervezetében nem termelődtek kellő mennyiségben antitestek.

A levélben arra kérik a kormányt, hogy a két Sinopharm-oltás után biztosítsanak ingyenes szerológiai teszteket, ideértve a sejtes immunitást és az antitestszámot mérő vizsgálatokat is. A tesztek eredményei alapján pedig azt kérik, biztosítsanak lehetőséget vagy egy újabb, más típusú, lehetőleg mRNS-alapú oltóanyaggal történő oltásra, vagy teljesen negatív eredmények alapján tegyenek lehetővé egy újbóli regisztrációt egy újabb oltási sorozatra, mivel az érintettek szerintük oltatlannak tekinthetők.

NNK: a vakcina hatékonyságát nem határozzák meg a gyorstesztek

Válaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azt írja: egy vakcina hatékonyságát, hatásosságát nem az oltásban részesült egyénnek a laboratórium által vagy gyorsteszttel elvégzett antitestvizsgálatának eredménye igazolja vagy kérdőjelezi meg. Kiemelik, hogy világszerte zajlanak a SARS-CoV-2 vírus és az általa okozott fertőzésre adott immunválasz vizsgálatát célzó kutatások.

"A különböző technológiák alapján kifejlesztett Covid-19 elleni védőoltások részben eltérő módon fejtik ki hatásukat a szervezetben. Éppen ezért a nemzetközi egészségügyi szervezetek nem javasolják a lakosságnak a szerológiai vizsgálatokat a Covid-19 elleni védőoltás után a védettség kiértékelése céljából" - olvasható a válaszban. Hozzátették: jelenleg nincs lehetőség harmadik oltás beadására sem ugyanabból, sem másik vakcinából.

Beátáék levelére több szakember is támogatóan reagált, és hangsúlyozták, követeléseik jogosak. Pusztai Erzsébet infektológus egyetértéséről biztosította a kezdeményezést, ahogy Rusvai Miklós víruskutató is indokoltnak tartja a kéréseiket, de támogatja őket Duda Ernő virológus is, ahogy sok sikert kívánt az ügyükhöz Kemenesi Gábor víruskutató is.

