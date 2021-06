A balatoni strandok már biztosan látogathatóak lesznek idén nyáron - a koronavírus elleni védettséget igazoló a plasztikkártya nélül is. A járvány miatt azonban még ezeken a helyeken is be kell tartani bizonyos szabályokat - hívta fel a figyelmet az ATV Híradó riportja.

Nem kell védettségi igazolvány a balatoni csobbanáshoz.

Fotó: Getty Images

Csak a létszámra kell figyelni

A strandok üzemeltetői például csak annyi látogatót engedhetnek majd be, hogy átlagosan 10 négyzetméter jusson mindenkire - ismertette Lombár Gábor, a Balaton Szövetség elnöke. "Nyilván a szabadstrandok esetében ezeket is ki fogjuk írni" - fűzte hozzá. Mint kiderült, a legtöbb ember örül annak, hogy legalább strandokon nem kell felmutatni a védettségi igazolványt, így ugyanis azok is szabadon élvezhetik a szabadságukat, akik nem rendelkeznek COVID-19 elleni védettséggel.

Emellett a vendéglátósok nagy része csak teraszt alakít majd ki az idei szezonra, így ugyanis nem kell folyamatosan ellenőrizgetni, hogy védettek-e a vendégek. A legtöbb helyen egyébként a felszolgálók nagy része már beoltatta magát az új típusú koronavírus ellen.

Vannak, akiket ez inkább aggaszt

Az ATV riportja azonban arra is rámutatott, hogy egyeseket inkább aggodalommal tölt el az, hogy védettségtől függetlenül bárkit beengednek majd a strandokra és az ott található vendéglátóhelyekre. Így ugyanis hatalmas tömegek verődhetnek össze a vízpartokon, ez pedig szabad utat adhat a koronavírus terjedésének. "Minden nyáron tele vannak a balatoni strandok és tele vannak az éttermek. Nem tudom, hogy ez hogyan lesz megoldható, de én biztos, hogy valamilyen egységes igazoláshoz kötném a strand látogatását, és az ott lévő éttermek látogatását is" - nyilatkozta a híradónak egy nő.

