Száraz fulladás: „a Facebookon olvastam róla, ez mentette meg a lányom életét”

Egy anyuka figyelmeztetett az úgynevezett száraz fulladás veszélyeire, miután a kislánya majdnem belehalt. Annie Gallagher egész nap a medencében játszott három gyermekével, amikor a szép nyári nap egy szempillantás alatt óriási fordulatot vett. Ötéves kislánya ugyanis majdnem megfulladt jóval azután, hogy hazamentek a strandról – tudta meg a Mirror.

Ha medencézés után köhög, az rossz jel. Fotó: Getty Images

Egy kiskanál víz is elég...

Bár a kislány sokat köhögött, miután kijött a vízből, folytatta a játékot és tovább ugrált a vízbe. Ám aznap este rosszullétre panaszkodott, és ekkor Annie-nek beugrott, hogy korábban egy Facebook posztban olvasott a száraz fulladásról.

Gyakorlatilag a vízben nevelkedett, jó úszó. Mégis, mikor kijött a vízből, sokat köhögött. Ennek ellenére visszament a vízbe játszani. Este nem akart elaludni, mert nem érezte jól magát. Az első gondolatom az volt, hogy megpróbálom elaltatni, de valahol a zsigereimben éreztem: ez nem lenne jó. Eszembe jutott egy cikk, amit még a lányom születése előtt olvastam a Facebookon a száraz fulladásról. Ebből emlékeztem: egy teáskanálnyi víz is elég, hogy belégzéses tüdőgyulladást okozzon.

Kórházba is vitték a kislányt, ahol a képalkotó vizsgálatok után kiderült: gyanúja nem volt alaptalan. Ugrálás közben ugyanis a kislány vizet lélegzett be, így az orvosok szerint ha aznap este nem kerül kórházba, meghalhatott volna. Amikor kiderült, mi okozta a kislány panaszait, elkezdték a kezelését, és ezzel meg is mentették az életét, majd hét nap kórházi kezelés után végül hazaengedték. Az édesanya a Tiktokon osztotta meg a történetüket, hogy figyelmeztesse a szülőket: vízbe fulladni nem csak a medencében lehet. A videót eddig már hatmillióan látták.

Szülőként mindennél jobban bízzatok az ösztöneitekben. Az enyém megmentette a lányom életét

– üzente szülőtársainak az édesanya.