8 tipp, hogy megelőzd a strandfertőzéseket – Megdöbbentő, mi minden úszkálhat a medence vizében

Bármennyire is jól esik a nagy melegben, bizony az úszás, fürdőzés sem teljesen veszélytelen, különösen a sokak által látogatott fürdőkben és aquaparkokban – hívja fel a figyelmet a The Conversation oldalán megjelent cikkében Lisa Cuchara, a Quinnipiac Egyetem professzora, fertőző betegségekre és immunológiára szakosodott kutató. A szakember szerint a medencék kristálytisztának látszó vizében is különböző mikroorganizmusok egész sora rejtőzhet észrevétlenül, amelyek olykor bőrpanaszokat, de még akár emésztőrendszeri problémákat is kiválthatnak. Noha a vízkezeléshez használt klór igen hatékony a különböző kórokozók elpusztításában, ez sem csodaszer, és nem tüntet el minden veszélyforrást egy csapásra. Bizonyos mikrobák képesek ellenállni ideig-óráig a klór hatásának, ez idő alatt kockázatot jelentve a fürdőzőkre nézve.

A medencék vizében rengeteg kórokozó rejtőzhet, amelyek fertőzést okozhatnak fürdőzés közben. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb strandfertőzések

„Még egy klórral megfelelően kezelt medencében is percekig, akár napokig keringhetnek bizonyos patogének” – hangsúlyozza Cuchara. A legtöbb problémát például a Cryptosporidium nevű egysejtű parazita okozza, amely fertőzés esetén vizes hasmenést válthat ki tünetként. Erős sejtburka segítségével akár 10 napig is életben tud maradni a klóros vízben, ahova széklet közvetítésével juthat be – például úgy, ha egy fertőzött túl hamar vállalkozik strandolásra hasmenéses panaszai jelentkezését követően. Már egészen kevés, szabad szemmel láthatatlan mennyiségű szennyeződés is fertőzések tucatjait eredményezheti. Ha bárki véletlenül lenyel egy kis vizet a medencében, és abban éppen előfordul az említett egysejtű, az egyenes út lehet a fertőzéshez és a megbetegedéshez. Cuchara megemlíti cikkében a Pseudomonas aeruginosa baktériumot is, amely bőrkiütéseket és úszófület, avagy hallójárat-gyulladást okozhat, illetve olyan vírusokat, mint a norovírus és az adenovírusok.

Érdekes kérdés a medencék klórszaga is. Mint azt a professzor írja, a fürdőzőkről rengeteg szennyeződés kerül a vízbe: verejték, vizelet, elhalt hámsejtek, vagy éppen a bőr által kiválasztott faggyú. Ezek aztán a klórral kölcsönhatásba lépve kémiai melléktermékeket, úgynevezett klóraminokat képeznek. E vegyületek felelősek az említett klóros szagért, amely a közkeletű feltevéssel ellentétben nem annak a jele, hogy a medence nagyon tiszta. Valójában intő jel, hogy a víz szennyezett, és talán nem is érdemes megmártózni benne.

Így lehetsz biztonságban egy nyilvános medencében

A legtöbb kockázatot néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhetjük Cuchara professzor szerint. Hozzátartozik továbbá az igazsághoz, hogy a strandfertőzések zöme nem jelent életveszélyt az egészséges immunrendszerű embereknél. Mindazonáltal aligha szeretné bárki is a várva várt vakációt az első nap után végig a mellékhelyiségben tölteni. Lássunk tehát 8 tanácsot, amelyet mindenképpen érdemes megfogadnunk, ha fürdőzni indulunk.