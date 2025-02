Norovírus: meddig tart a hányás-hasmenés, hogyan kezeljük a tüneteket?

A norovírusok csoportjába többféle vírus tartozik, amelyek közös jellemzője, hogy fertőzés esetén emésztőrendszeri panaszokat okoznak. Ezenkívül igen virulensek, azaz gyorsan tudnak terjedni az emberi közösségekben. A betegek hányás és széklet útján ürítik a vírusrészecskéket, amelyek aztán különböző felületeken megtapadva napokig, akár egy hétig is aktívak maradhatnak. A szennyeződések így érintéssel vagy ételek közvetítésével másokat is megbetegíthetnek. Mivel a panaszok hátterében a norovírusok több törzse is meghúzódhat, nem alakul ki velük szemben teljes mértékű védettség, magyarán életünk során többször is megfertőződhetünk – írja a Clevelandi Klinika.

Norovírus okozta fertőzés esetén nagy jelentőséggel bír a megfelelő folyadékpótlás. Fotó: Getty Images

A norovírusfertőzés tünetei

A betegség rendszerint hirtelen és erőteljesen robban be. Az első tünetek a kórokozóval történt érintkezést követően 12-48 órával jelentkeznek. A tipikus tünetek az alábbiak:

hányinger és hányás

gyomorfájdalom és -görcsök

híg hasmenés

levertség, rossz közérzet

hőemelkedés, alacsony láz

izomfájdalmak

A norovírus veszélye leginkább abban rejlik, hogy könnyen kiszáradáshoz vezethet. A betegek az erős hányinger és a gyakori hányás miatt csak nehezen tudnak bármilyen folyadékot vagy ételt magukhoz venni, miközben éppen a hányás és a hasmenés következtében rengeteg vizet és tápanyagot veszítenek. A dehidráció ritkuló vizeletürítéshez, szájszárazsághoz, gyengeséghez, szédüléshez, fejfájáshoz vezethet, tovább rontva a beteg állapotát. Egyes esetekben a kiszáradás súlyos mértékűvé fajulhat, ami orvosi ellátást tesz szükségessé. Kisgyermekeknél intő jel lehet, ha szokatlanul aluszékonnyá és nyűgössé válnak, valamint az, ha könnycseppek nélkül sírnak.

Ritkán a fertőzés tünetmentesen zajlik le, de az érintettek ilyenkor is terjeszthetik a vírust.

Hogyan kezeljük a norovírusfertőzést?

A betegségtünetek jellemzően egy-három nap alatt lecsengenek, a fertőzöttek azonban még hetekig szórhatják a vírusokat. Éppen ezért norovírus gyanúja esetén nagyon lényeges a rendszeres kézmosás és a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítése, akadályozva ezáltal a fertőzés terjedését. Ami pedig a betegség kezelését illeti, speciális gyógymód nincs rá, a hangsúly a tünetek csillapításán van. Nagyon fontos az ágynyugalom és a sok pihenés. Ezenkívül törekednünk kell a megfelelő folyadék- és tápanyagpótlásra. Jó megoldást jelenthetnek e célra a könnyű levesek, gyógyszertárban kapható rehidráló oldatok, illetve akár sportitalok is. Utóbbiak kapcsán ügyelni kell azonban a cukortartalomra, mivel a sok cukor súlyosbíthatja a hasmenést – figyelmeztet a Mayo Klinika.

Ami az étkezést illeti, érdemes hányás-hasmenés idején gyakrabban, de a megszokottnál kisebb adagokat fogyasztani. Tévhit, hogy csak a főtt krumpli és a háztartási keksz jöhet szóba ilyenkor: sokféle ételt nyugodtan magunkhoz vehetünk, de a zsírban és fehérjében bő, valamint a nagyon fűszeres fogásokat valóban érdemes egy időre félretenni. Szintén érdemes néhány napig kerülni a tejet és tejtermékeket, a koffeint és az alkoholt. Lényeges továbbá, hogy fertőzéses eredetű hasmenés esetén nem szabad a bélmozgást lassító gyógyszereket alkalmazni. Széntablettákkal és egyéb, abszorbens hatóanyagot tartalmazó szerekkel viszont csillapíthatjuk a panaszokat.