Pezsgődugó-sérülés: vakságot okozhat, ha nem fordulsz vele orvoshoz

Ha a szilveszteri pezsgősdugó véletlenül éppen a szemedben kötne ki, fontos, hogy a megfelelő ellátást kapd, ellenkező esetben néhány év vagy évtized alatt véglegesen megvakulhatsz – emeli ki Dr. Holló Gábor, a Szemészeti Központ vezetője.

Fontos, hogy magadtól eltartsd, mielőtt kilő a dugó. Fotó: Getty Images

Hirtelen megváltozik a szemgolyó alakja

A szemgolyó tompa sérülésekor a nagy erőbehatás megváltoztatja a szemgolyó alakját, a benne levő folyadék jellegű szövetek pedig elsődleges és másodlagos sérüléseket okozhatnak az elülső szemcsarnokban, valamint az ideghártyában. Ilyenkor közvetlen hatásként a szemnyomás hirtelen megnövekedhet, részben az ütés során megduzzadt csarnokvíz-elvezető utak elégtelen működése, részben a sérülés okozta kisebb-nagyobb szemen belüli bevérzés miatt. Az ilyen sérülések fájdalmasak, átmeneti látásromlással járnak, és a beteg általában szemészhez fordul. Sokszor osztályos felvétel is szükséges a heveny traumás állapot rendezéséhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sérülés hosszú távú következményeivel már nem kell számolni – hangsúlyozza a szakember.

Ha a retina, azaz az ideghártya nem sérült mechanikailag, akkor a beteg néhány napos vagy egy-két hetes kezelést követően visszanyeri látását, panaszmentessé válik, és azt hiheti, hogy ez a kellemetlen történet véget is ért. Az esetek jelentős részében azonban késői károsodások is kialakulnak. Ezek fájdalmatlanok, nem jelentkeznek észrevehetően a betegek számára, de akár vaksággal is végződhetnek.