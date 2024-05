Néhány oviban rendkívüli módon elszaporodtak a tetvek

Semjén Nóra, az anyakivan blog szerzője beszámolt a fejtetvek elleni küzdelméről közösségi oldalán.

Ebben a tanévben kb. hatodjára csinálom végig a teljes család és lakás tetűtlenítését, de eddig csak a serkéket meg a csípéseket láttam. Viszont ma rátettem a fejére a tetűirtót, majd utána bepácoltam a gyereket olivaolajba... fűszerek nem voltak, de a fejére rálocsoltam fél liter Bertollit, ebben is aszaltam vagy 10 percig, majd ezután jött a rohadék fésű, és utána még a tetűsamponos mosás, és ezt követően megtaláltuk a kádban a kis tetemeket. Egyet kiemeltem a mosdóra, hogy nagyítóval áttanulmányozzam a kis rohadékot, és lássatok csodát, úgy 5 perc után – hiába a méreg, az olaj és a tetűirtós sampon meg 10 perc fürdés a kádban, elindult!!!!! Elhiszitek???

A kezelés után is rendszeresen vizsgáljuk át az érintett családtagok haját mindaddig, míg az osztályban vagy óvodai csoportban felszámolják a tetvességet. Fotó: Getty Images

Tetűirtó, rendszeres átvizsgálás

A blogger posztja alatt rengeteg édesanya számol be hasonló küzdelemről. Ráadásul – mások mellett – egy debreceni óvónő is arról számolt be az rtl.hu-nak, hogy idén náluk is kiugróan magas a fejtetves gyerekek száma: „ilyen esetben azonnal hazaküldjük a gyerekeket az intézményből, mi felnőttek is hazamentünk, és megtettük a szükséges intézkedéseket, elkerülendő a tömeges fertőzést. Ennek előfeltétele, hogy a szülők szorosan együttműködjenek a pedagógusokkal.”

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a patikákban kapható tetűirtó szerek használatát javasolja, míg a házi praktikák alkalmazását és a webshopokon keresztül külföldről rendelt termékeket nem ajánlják. Felhívták a figyelmet, hogy a tetvek tojásait, a serkéket a hajszálak közül mindenképpen távolítsuk el a kezelést követően. Erre a célra külön sűrű fogú „serkefésű” is kapható, amely gyakran az irtószerrel együtt kerül forgalomba.

„Elengedhetetlen lépés továbbá, hogy a tetűmentesítő kezeléssel egyidejűleg történjen meg a fejjel érintkező használati tárgyak, például fésű, sapka, párnahuzat, plüss játékok, törölköző magas hőfokú mosása vagy vasalása is. A kezelés után pedig rendszeresen vizsgáljuk át az érintett családtagok haját mindaddig, míg az osztályban vagy óvodai csoportban felszámolják a tetvességet” – írták.