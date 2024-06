Megint kisgyereket hagytak a forró autóban – életveszélyes lehet a helyzet

Kisgyerekek, kutyák… minden nyáron előfordul olyan eset, hogy a forró autóban hagyják őket. Ezúttal Budapesten, a Dózsa György úton kellett kimenteni egy egy- és egy hároméves kisfiút, akik felügyelet nélkül voltak a lezárt autóban – a járókelők vették észre őket. Kihívták a mentőket és a rendőröket, de nem kellett feltörni a kocsit, mert közben megérkezett az egyik szülőjük is.

Illusztráció: Getty Images

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány posztjában azt írja, hogy a mentők a hőkimerülés állapotában találták a gyerekeket, nagyon magas volt a testhőmérsékletük, a légzés- és a pulzusszámuk. Kórházba szállították őket, és a rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indított eljárást.

Nem lehet bagatellizálni a dolgot, hiszen a napon álló autó belső tere már 20 Celsius-fokos külső hőmérséklet esetén 46 fokosra melegszik. 30 fokban viszont már 62, 36 fokos külső hőmérsékletnél pedig 70 fokosra hevül – hívta fel a figyelmet korábbi Facebook-posztjában az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Könnyű belátni, hogy ez életveszélyes állapot, ahogy tavaly sajnos haláleset is történt emiatt. De ha nem is lesz tragédia az esetből, akkor is kiszáradás, hőguta és hőkimerülés alakulhat ki. De más veszélyek is adódhatnak: az autók ablakaiban hagyott öngyújtók felrobbanhatnak, az üléseken felejtett műanyag palackok és üvegtárgyak a nap sugarait nagyítóként összegyűjthetik és felerősíthetik, emiatt kigyulladhat az autó, de tűzveszélyesek a járműben tárolt oldószerek, hígítók, alkoholtartalmú fertőtlenítők is.

Ezt tedd, ha autóban hagyott kutyát/gyereket látsz

A tűzoltók egy videót is megosztottak, amelyben bemutatják, hogy mit kell tenned, ha egy napon parkoló, zárt autóban megpillantasz egy gyereket, esetleg egy kutyát vagy más állatot.