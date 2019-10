Magyarországon ezért ilyen rossz a levegő

Ahogy a napokban a HáziPatika.com-on is olvashatták, a szálló por miatt a hétvégén is több városban volt rossz a levegő minősége. Bár azóta többfelé javult a levegő minősége, néhány helyen továbbra is magas a légszennyezettség. Debrecenben és Nyíregyházán például egészségtelen a levegő, de Miskolcon, Oszláron, Szegeden és Székesfehérvár is kifogásolták a levegő minőségét. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ezért azt javasolja az érintett térségek lakóinak - különösen a gyermekeknek, a várandós nőknek, az időseknek, valamint a légúti vagy szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek -, hogy tartózkodjanak kevesebbet a szabadban.

Érdemes kevesebbet tartózkodni a szabadban ott, ahol rossz a levegő. Fotó: iStock

Mitől rossz a levegő?

Egy tavaly végzett közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy az emberek szerint a szálló por (PM10 és PM2,5) főként az iparból és a közlekedésből származik. Ám ezek valójában csak 25 százalékban felelnek a légszennyezettségért - a legjobban a lakosság szennyezi a levegőt. A válaszadók 14 százaléka beismerte, hogy hulladékkal is tüzel, miközben azt jogszabály is tiltja. Ajánlott kerülni a lignittel való fűtést is, az ugyanis különösen veszélyes lehet az egészségre. Ezért is indították el a "Fűts okosan!" kampányt, amelynek célja a légszennyezettség csökkentése, valamint a fűtési költségek csökkentése. A helyes fűtési módokról a kampány oldalán találhatunk hasznos információkat.

Így ellenőrzik a levegőt

Az Országos Légszennyezettségi Hálózat harminckét városban, 54 automata mérőállomáson méri a levegő minőségét . Ezen felül 138 manuális mérőponttal és 12 mobil mérőautóval is végeznek méréseket, továbbá hamarosan