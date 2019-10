A fűtési szezon előtt ezt még végezzük el

Rákot okozhat a nem megfelelő fűtés - részletek itt!

A fűtési szezon hivatalosan október 15-én kezdődik, addig viszont érdemes felülvizsgáltatni a fűtőeszközöket és a kéményeket. Egy elkoszolódott kazán teljesítménye például romlik, működtetése ráadásul veszélyes is. Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, hanem az általunk foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást.

Egy rutinellenőrzés nem sok idő, ám életet menthet. Fotó: iStock

Ezekkel tilos fűteni!

Nem szabad háztartási hulladékkal, valamint lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, ezek ugyanis - amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki - fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, így pedig visszaáramolhat a füst a házba. Ha valaki háztartási hulladékkal fűt, akkor már 2 hét alatt annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg ráadásul a fűtés hatására izzani kezd - akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

Előzzük meg a tüzet és a mérgezést!

A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma. Míg naponta átlagosan 16 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhetőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, hanem a keletkező károk mértékét is csökkenti.

A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid is. A mérgezések elkerülése érdekében - az eszközök karbantartása mellett - a lakás megfelelő szellőzéséről is gondoskodni kell, az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba pedig célszerű résszellőzőt szereltetni. A szén-monoxid ugyanis akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nincs meg a szükséges levegő-utánpótlás. Egyébként a szén-monoxid érzékelésére is van eszköz, amelynek használata életeket menthet.