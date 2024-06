Letépte az indiai munkás karját egy mezőgazdasági gép, főnöke hagyta meghalni

Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek, csak erős idegzetűeknek!

Súlyos, életveszélyes sérüléseket szerzett az indiai Satnam Singh a Rómához közeli Lazio tartományban. Az olaszországi földeken dolgozó vendégmunkás lábát összeroncsolta, karját pedig letépte egy mezőgazdasági gép. Ez már önmagában is elég komoly baleset, a sérült halálához azonban nagyban hozzájárulhatott az is, hogy sem munkatárs, sem a munkáltató nem sietett a férfi segítségére, és csak másfél órával később jutott orvosi ellátáshoz – számolt be a megdöbbentő esetről a BBC.

Súlyos munkahelyi baleset történt egy olasz mezőgazdasági területen. Fotó (illusztráció): Getty Images

Otthagyták az út szélén

Az olasz média információi szerint a sérült napszámos munkáltatója, Antonello Lovato ugyan elfuvarozta a férfit – feleségével együtt – egy furgonnal, azonban nem kórházba vitte az erősen vérző dolgozót, hanem az otthonához. Ott aztán kitette és az út szélén hagyta – gyakorlatilag meghalni. A férfi leszakadt karját pedig egy gyümölcsös ládába tették.

Singh így csak a baleset után másfél órával jutott orvosi ellátáshoz. Akkor azonban már hiába szállították mentőhelikopterrel a lehető leggyorsabban egy római kórházba, a férfi az egészségügyi intézményben életét vesztette.

„Ami történt, az barbárság”

A munkáltatót – mivel cserbenhagyta dolgozóját – most gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják. A cég képviselői ugyanakkor azt nyilatkozták, többször is figyelmeztették a 30 év körüli vendégmunkást, hogy ne menjen túl közel a munkagépekhez, ő azonban nem hallgatott rájuk. Ettől függetlenül Marina Calderone munkaügyi miniszter úgy kommentálta az esetet: ami történt, az barbárság.

Az olasz sajtó értesülései szerint Singh már két éve élt Olaszországban, hivatalos papírok nélküli illegális bevándorlóként, és sorstársaihoz hasonlóan valószínűleg éhbérért robotolt a földeken. Az olasz statisztikai hivatal úgy becsüli, hogy az olaszországi mezőgazdasági munkások mintegy negyede dolgozhat veszélyes körülmények között és szerződés nélkül.