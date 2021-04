Koronavírus: újabb 272 elhunyt itthon

Újabb 2837 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 728078-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 272 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 23980-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

10818-an vannak kórházban

Jelenleg 272974 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 10818-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 1209-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 431124 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 43532 személy van hatósági házi karanténban, és 4,97 millió tesztet végeztek már el az országban.

Ács Antónia Nikoletta orvos beolt egy férfit a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Kiss Dániel

Részletek a vakcinázásról

Eddig 2,96 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 1,25 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Így a magyar lakosság 30 százaléka kapott már legalább egy oltást, szemben az uniós 15 százalékos átlaggal. Az eddig regisztrált 65 év felettiek nagy többsége már megkapta az oltást. Már összesen ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon, ma pedig már az egyadagos Janssen-vakcinából is megérkezik az első szállítmány. Emellett a Pfizer-, az AstraZeneca- és a Szputynik-vakcinából is kapunk utánpótlást a nap folyamán. A következő napok oltási tervéről az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján számolnak be.

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Mivel a beoltottak száma elérte a 2,5 milliót, megkezdődött a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek és újraindulhattak a szolgáltatások, a kijárási tilalom kezdete pedig este 10 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Az óvodák és az általános iskolák a tervek szerint április 19-én nyitnak.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

