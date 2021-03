Koronavírus: szinte csak a brit mutáns terjed itthon

Azt lehet mondani, hogy a brit koronavírus-mutáns kiválasztódott, hiszen az új minták csaknem 100 százalékában ezt a variánst mutatták ki. Csupán 1-2 kivétel van, amikor a cseh vagy dél-afrikai változatot azonosították - ismertette Müller Cecília országos tisztifőorvos.

"Nincs mire várni"

A szakember leszögezte, hogy csakis összefogással tudjuk megakadályozni, hogy még több áldozatot szedjen az új típusú koronavírus. Azt kérte, hogy ne válogassunk, hiszen minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos. Mint mondta, nincs mire várni, ugyanis ismét rekordot döntött a halottak napi száma, a védőoltás pedig megvéd a súlyos, akár halálos kimenetelű COVID-19-től. Beszélt arról is, hogy óriási az egészségügy leterheltsége, ezért minden munkaerőt bevetnek, de a lakosságnak is mindent meg kell tennie azért, hogy ne fertőződjön meg. "Kötelességünk és felelősségünk magunkat és egymást is megvédeni ettől a borzalmas betegségtől" - hívta fel a figyelmet, kitérve arra, hogy a védettség kialakulásáig nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a higiéniai szabályokat és az érvényes korlátozásokat.

Novák Zita diplomás ápoló oltáshoz készíti elő a vakcinát. Fotó: MTI/Vajda János

Az e heti oltási terv

A hazai oltási program haladásával kapcsolatban György István, az oltási munkacsoport vezetője úgy fogalmazott, hogy Magyarország az egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja az Európai Unión (EU) belül. Nálunk ugyanis már a lakosság 16,4 százaléka legalább az első oltást megkapta, szemben a 9,2 százalékos uniós átlaggal - mondta. Kiemelte, továbbra is az idősek COVID-19 elleni immunizálása a fő prioritás, és a következő 3-4 hétben is az ő oltásukat tartják a legsürgetőbb feladatnak. Egyébként a eddig regisztrált 65 feletteik 65 százalékát már sikerült beoltani - jegyezte meg.

Az oltási munkacsoport vezetője ismertette, hogy a ma érkezett Prfizer-BioNTech-vakcinákat egyenesen a kórházi oltópontokra viszik, a koronavírus elleni védőoltásra a háziorvosok küldhetik a pácienseket, praxisonként átlagosan 31 főt. A háziorvosok pedig 3-féle vakcinát kapnak:

minden háziorvoshoz eljuttatnak 5 ampulla Sinopharm-vakcinát,

2160 megyei praxis 1-1 ampula AstraZeneca-oltást,

míg a Moderna-oltóanyag nagy részét 2. körös oltásra használják fel, a többit pedig a fővárosi háziorvosok között osztják szét.

Az új, szerdától szerdáig tartó oltási hétre vonatkozó terv szerint tehát összesen 215 ezer regisztrált idős embert olthatnak be - 157 ezer személyt a kórházakban, csaknem 58 ezer pácienst pedig a háziorvosoknál. Emellett a védekezésben résztvevők - a rendőrök és a katonák - oltása is folytatódik, az ő védettségük ugyanis alapvető Magyarország biztonsága érdekében - fűzte hozzá György István. Kitért arra is, hogy hamarosan munkába állítják a kis településeken a Magyar Honvédség oltóbuszait is, hogy még inkább felgyorsulhasson a lakosság immunizálása.

