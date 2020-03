Koronavírus: sorra szegik meg a házi karantént

Továbbra sem lesz kijárási tilalom, de még csak városok vagy területek lezárását sem tervezi Magyarországon a kormány - jelentette ki Lakatos Tibor rendőrezredes, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A rendőrezredes arról számolt be, hogy már most a tömeges megbetegedések időszakára készülnek a kórházi kapacitások felmérésével és a jelenleg érvényben lévő folyamatok áttekintésével.

Védőmaszkot és gumikesztyűt viselő nő élelmiszercsomagot ad be idős hozzátartozójának egy budapesti lakóházban. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Mintegy 250-nel nőtt a hatósági házi karanténban lévők száma, immár 3065 magyar állampolgárnál rendelték el, s több mint 8200 alkalommal ellenőrizte is a rendőrség ennek a betartását. Ennek apropóján Lakatos Tibor néhány konkrét tapasztalatot is megosztott. Volt egy hölgy, aki egy pénzintézetbe ment be és arra hivatkozva kérte, hogy engedjék előre, hogy házi karanténban van. Egy másik nőről akkor derült ki, hogy megszegte a hatósági házi karantén szabályait, amikor épp a rendőrségen jelentette be pénztárcája eltűnését. "Egy férfi egy orvosi rendelőben azzal viccelődött, hogy most jöttek haza Spanyolországból, a gyereke már karanténban van, de ő és a felesége még meg tudtak szökni a karantén elől" - idézte a rendőrezredes, hozzátéve: kiderült ugyan, hogy kacsa, de jó nagy riadalmat okozott.

"Több ezer mentő, rendőr, katasztrófavédő munkáját veszik semmibe, ha nem tartják be a rendelkezéseket és viccet csinálnak a jelenlegi helyzetből" - hangsúlyozta.

Ez van most a határon Lakatos Tibor röviden ismertette a jelenlegi határhelyzetet is, hangsúlyozva a teherszállítás zavartalanságát, ami a magyarok ellátásának a kulcsa. A humanitárius korridorokról szólva elmondta, továbbra is csak azokat engedik be Magyarországra, akiknek biztosítva látják a hazajutását, azaz, hogy fogadja őket az országuk. Bejelentette, a szlovák kormánnyal kötött megállapodás értelmében a határ 30 kilométeres körzetében élők átjárhatnak dolgozni a másik országba, de csak munkáltatói igazolás bemutatásával lehet ingázni.

Hatan vannak intenzíven

Hat koronavírus-fertőzöttet ápolnak súlyos állapotban a Dél-Pesti Centrumkórház intenzív osztályán - tudatta Müller Cecília országos tisztifőorvos, megismételve a reggeli hírt, miszerint hazánkban immár 73 Covid-19 beteget tartanak számon, akik között a többségnek enyhék a tünetei. Hangsúlyozta, a laborvizsgálatok folyamatosak, ahogy a kontaktkutatás is. Előbbit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásai szerint azoknál végzik, akik már ismert fertőzöttel szoros kontaktusba kerültek, vagy gyanús, hogy más forrásból megfertőződtek. A járvány második szakaszába, a csoportos fertőzések fázisába lépett az ország, most már majd mindenhol regisztráltak betegeket. "Jó ideje már nemcsak importált eseteink vannak, hanem kontaktus útján, kis közösségekben terjedők is" - jegyezte meg az országos tisztifőorvos, s egyúttal bejelentette: új eljárásrendet vezetnek be a fertőzöttekre vonatkozóan.

Koronavírus: 500 ezer forint is lehet a bírság A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések megszegése szabálysértésnek minősül. A bírság összeghatára 500 ezer forint lesz - közölte Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Kattintson a részletekért!

Házhoz viszik a tesztet

Ha valakinél felmerül a gyanúja, hogy koronavírussal fertőződött, ugyanúgy fel kell hívnia a háziorvosát, mint eddig, ami változott, hogy az országos mentőszolgálat segítségével biztosítani tudják, hogy a betegséget igazoló vizsgálathoz a mintavételt otthonában végezzék el. "Kiszállítjuk az ehhez szükséges eszközöket. S, ha a gyanús esetnek enyhék a tünetei, akkor őt nem kell bevinni. Csak a minta utazik" - mondta Müller Cecília, hozzátéve: mindaddig gyanúsnak tekintenek egy embert, amíg be nem bizonyosodik a vizsgálati eredményből a pozitivitás, vagy a vírusmentesség.

"A hatósági házi karanténban tehát ezek után fertőzöttek is lesznek" - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. A betegek osztályozásáról szólva elmondta, ha valaki súlyos tüneteket mutat, kórházi ellátásra szorul, akkor azt a mentőszolgálat elszállítja a kiemelt intézmények egyikébe, ami a Dél-Pesti Centrumkórházon kívül lehet azon megyei kórházak infektológiai osztálya is, melyeket előzetesen már kijelöltek a feladatra. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, az egészségügyi minisztérium folyamatosan bővíti azoknak az intézmények körét, ahol ellátják majd a betegeket, amikor a járvány a tömeges előfordulás szakaszába lép.

Az utolsó órákban vagyunk a tömeges járvány kirobbanása előtt

"Itt jön az óriási felelősség. Lesznek olyan honfitársaink, akik pozitívak, enyhe tüneteik lesznek (80-85 százaléknak eddig is az volt), s nem kell egészségügyi intézménybe vonulniuk. Elkülönítetten kell azonban tartózkodniuk" - mondta Müller Cecília és kitért a családtagok helyzetére is. A cél, hogy a beteg ne adja tovább a fertőzést. Ha van rá lehetősége, hogy más ingatlanba vonuljon, akkor nem feltétlen kell az otthonában maradnia. Ha otthon maradna, de nincs lehetőség az elzárkózásra, akkor költözhet a család. Ha ezek egyike sem megoldható, akkor természetesen az egészségügyi intézmények egyikében biztosítanak számára helyet.

"Az utolsó órákban vagyunk, mielőtt belépünk a tömeges megbetegedések szakaszába. Körülöttünk mindenhol így történt, ne legyenek illúzióink, nálunk is így lesz" - jelentett ki az országos tisztifőorvos. Hangsúlyozta, az egyetlen dolog amit most tehetünk, hogy megpróbáljuk késleltetni ennek a szakasznak a kezdetét. Kijelentette, a hatóságok és egészségügyi szakemberek teszik a dolgukat, de az állampolgárok nélkül nem fog menni. "Rendkívül nagy felelősséget kell vállaljon most mindenki, hiszen ha nem tartják be a szabályokat, nem fogadják meg a tanácsokat óriási kockázatnak teszik ki önmagukat és az egész közösséget" - figyelmeztetett Müller Cecília, hozzátéve: "nem tudom elfogadni ebben a szituációban sem a fegyelmezetlenséget, sem a humorizálást. Ennek itt most nincs helye".

Vidáman is végig lehet csinálni az önkéntes karantént, csak jó társaság kell hozzá, bizonyítja ezt az nlc.hu cikke is: 40 éve barátnők, úgy döntöttek, együtt vonulnak karanténba