Koronavírus: az egész országban vannak fertőzöttek

Gyakorlatilag az egész ország területéről azonosítottunk koronavírus-pozitív eseteket - jelentette ki újságírói kérdésre Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szokásos napi tájékoztatóján. A betegek életkorára, nemére, lakhelyére vonatkozó adatokkal kapcsolatosan úgy fogalmazott, még annyira kevés, szám szerint 58 koronavírussal fertőzött beteg van Magyarországon, hogy könnyen beazonosíthatóak lennének, és most a meglévő ijedelmük mellé nem hiányzik nekik, hogy vegzálják őket. "A lakosság szempontjából ez véleményem szerint nem releváns információ" - jegyezte meg.

Itthon egyelőre nem lesz adat a betegek életkoráról. Fotó: Getty Images



A betegek állapotáról részletes információkat ugyan továbbra sem közölt, de annyit elmondott, hogy a fertőzöttek többségének tünetei enyhék.

"A lakossági karantén intézményét is kibővítettük, mivel a klinikai tünetek és a fertőzöttség ténye eltérhetnek egymástól. Mostantól, akiknek enyhék a tünetei házi karanténban lábadozhatnak, míg az egészségügyi ellátó rendszerbe azok kerülnek, akik klinikailag súlyos állapotban vannak, arra rászorulnak" - mondta a tisztifőorvos.

Az idősek és a fiatalok is maradjanak otthon

Müller Cecília tájékoztatójában hangsúlyozta, mivel ma már az országban bárhol jelen lehet a vírus, az egyetlen dolog, ami megállíthatja terjedését, az a szakemberek által javasolt intézkedések betartása. "A cél most az, hogy minimalizáljuk a terjedést, ellaposítsuk a járványgörbét, megakadályozva a tömeges megbetegedéseket, s így a súlyos eseteket is" - mondta a tisztifőorvos, hozzátéve: önmagában a hatóságoknak esélye sincs megakadályozni a járvány terjedését.

"Még mindig nagyon sok idős embert látunk a tömegközlekedési eszközökön, utcákon. Tisztelettel arra kérem, fogadják meg tanácsainkat, maradjanak otthon. Aggódunk értük, hiszen ők azok, akik egy esetleges megbetegedés során súlyos lefolyásnak vannak kitérve" - intézte szavait a legveszélyeztetettebb csoporthoz, majd a fiataloknak is üzent, mert mint mondta, sokan az utcán sétálgatnak csoportosan. "Tekintettel, hogy a szórakozóhelyek nyitva tartása korlátozott, házibulikat rendeznek. Ne tegyék!" - szólította fel őket. S egyúttal a külföldről hazaérkezők felé is megfogalmazott egy üzenetet. Azt kérte, a külföldről hazatérőket, ha tehetik, vonuljanak önkéntes karanténba. Mint mondta, a járvány már mindenhol itt van körülöttünk, nemcsak azoknak kell óvintézkedéseket tenni, akik a legfertőzöttebb országokból térnek haza.

A tesztek nem lassítják a járványt

Több kérdést is intéztek az újságírók Müller Cecília tisztifőorvoshoz a laboratóriumi tesztekkel kapcsolatban. "Önmagában egy laborvizsgálat nem elég, hogy megnyugtasson, akár óránként is lehetne végezni, mindig csak arra az adott állapotra ad információt, amiben a kliens éppen van" - jelentette ki, megjegyezve, pont emiatt van már olyan ország, ahol beszüntetik a tesztelést mert semmi értelmét nem látják. "Ha kellő információt hordozna, akkor lenne jelentősége, de a két hét lappangás alatt bármikor jelentkezhetnek a tünetek. Így igazából csak a diagnózis felállításához ad segítséget" - mondta Müller Cecília, hozzátéve, folyamatosan rendelnek teszteket, többfélét is végeznek az országban, és immár 7 másik laboratórium is beszállt a vizsgálatokba. Arra a kérdésre, miért nem végeznek több tesztet, mivel az egyik szakértő szerint 50 ezer vizsgálat elvégzése lassíthatná a járványt, a tisztifőorvos kijelentette: nincs semmilyen teszt, ami lassítja a járványt, csak az lassítja, ha betartjuk a szabályokat.

Ezrek hatósági karanténban

A legfertőzöttebb országokból hazatérőknek kötelező hatósági házi karantént rendelnek el. Ezzel kapcsolatban Lakatos Tibor rendőrezredes, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arról tájékoztatott március 11-től ma 0 óráig 2817 ember esetében hoztak ilyen intézkedést. Mint mondta, azon vannak, hogy ennek érvényt is szerezzenek. Eddig több mint ötezer alkalommal ellenőrizték a házi karanténban lévőket, volt, akit többször is.

Ám nemcsak a karanténban lévőket, a kereskedelmi egységeket is folyamatosan vizsgálják, a többség betartja a 15 órai zárásra vonatkozó intézkedéseket, ám 7 esetben már 350 ezer forintnyi bírságot kellett kiszabniuk.

Nem lesz kijárási tilalom

Egyelőre nem tervezik kijárási tilalom bevezetését, sem országosan, sem egyes területekre vagy városokra vonatkozóan. "Ha el is jön annak az ideje, azt nagyon alapos modellezés és számítás fogja megelőzni, hogy ne legyen nagyobb a kár, mint a haszon" - jelentette ki Lakatos Tibor.

A keddi, a hegyeshalmi határátkelőnél kialakult feszült helyzet kapcsán elmondta, igyekszenek a lehető leghumanitáriusabb módon eljárni, biztosítva a román, bolgár és immár szerb állampolgárok hazajutását. A tegnap éjszakai tranzitfolyosó megnyitása után azonban ma reggelre ismét hatalmas, 29 kilométeres sor alakult ki Hegyeshalomnál az osztrák oldalon, ezért kénytelenek voltak ismét megnyitni az országot az átmenő személyforgalom előtt. Erre azért volt szükség, hogy a teherszállítás folytonosságát fenntartsák, ami biztosítja a magyar lakosság zavartalan ellátását. Ennek érdekében egyébként a teherforgalom számára a kópházai és rábafüzesi átkelőt is megnyitották. A belföldi közlekedést semmilyen formában nem korlátozzuk, és a külföldi teherforgalom is zavartalanul haladhat, hiszen ezzel tudjuk a magyarok ellátását biztosítani. "Köszönet a kollégáknak és a kereskedelemben dolgozóknak, hogy a lakosság ellátását biztosítják, kitartóan végzik" - mondta Lakatos Tibor.

Újra helyzet van a határon

A helyzet azonban - mint egy újságírói kérdésből kiderült - ismét eszkalálódott Hegyeshalomnál, most ugyanis szerbek, macedónok és ukránok tömege követeli, hogy engedjék át őket az országon hazájukba. Mi lesz a megoldás?

"Humanitárius módon kell eljárni, de gátat kell szabni, hogy bárki ellenőrizetlenül jöjjön be az országba. Azoknak biztosítjuk az átkelést, akiknél biztosak vagyunk benne, hogy rövid időn belül elhagyják Magyarország területét, az általunk meghatározott útvonalakon, kizárólag az előre megadott pihenők és benzinkutak érintésével. Ezt csak a szerbek esetében látjuk jelenleg biztosítottnak" - mondta, megjegyezve már zajlanak az érintett országok kormányai és rendőrségei közötti egyeztetések, hogy egyáltalán az országok engedélyezik-e a külföldről hazatérő állampolgáraik belépését.

Mosható és többször használható szájmaszkokat gyártanak szerdától Tiszaburán. Az erről szóló hírt az nlc.hu oldalán olvashatja.