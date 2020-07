Koronavírus: önkénteseket szeretnének megfertőzni

Világszerte rengeteg laboratórium és kutatócsoport küzd azért, hogy elsőként rukkoljon elő egy COVID-ellenes oltóanyaggal. És bár több projekt klinikai tesztjei jó eredményeket mutatnak, annak bizonyítása, hogy mennyire hatékony a vakcinajelölt "élesben", vagyis mennyire nyújt védelmet hétköznapi körülmények között a koronavírus-fertőzés ellen, már jóval nehezebb kérdés.

Ahhoz ugyanis, hogy kiderüljön, tényleg működik-e az oltás, a beoltottaknak találkozniuk kéne a SARS-CoV-2 vírussal. Csakhogy a legtöbb országban a korlátozásoknak köszönhetően sikerült visszaszorítani a járványt, ezzel együtt pedig lecsökkent a természetes megfertőződés esélye is. Több szakember szerint ezért szükséges volna, hogy önkénteseket vonjanak be a tesztelési folyamatokba, akiket mesterségesen megfertőznének az új típusú koronavírussal - ezt a megközelítést támogatja a 1 Day Sooner nevű mozgalom.

A tervek szerint egészséges, fiatal önkénteseket fertőznének meg a koronavírussal, hogy teszteljék a vakcina hatékonyságát. Fotónk illusztráció, forrása: Getty Images

Több ezer önkéntes jelentkezett

Annak érdekében, hogy a gyakorlatilag emberkísérletnek számító tesztekre engedélyt kapjanak, nyílt levelet írtak az amerikai Országos Egészségügyi Intézet (NIH) elnökének, Francis Collinsnak. Ezt már 15 Nobel-díjas és rengeteg egyéb elismert tudós is aláírta, és bár a kockázat jelentős, a honlapjukon cikkünk megjelenéséig 32 ezernél is több önkéntes jelentkezett a világ 140 országából.

Természetesen ha engedélyezik is a mesterséges fertőzést, az még nem jelenti azt, hogy rögtön belekezdhetnek a kísérletbe. Előtte ugyanis ki kell számolniuk, pontosan mi az a vírusmennyiség, amivel be kéne oltani a jelentkezőket ahhoz, hogy tesztelni lehessen a vakcina hatékonyságát, de a lehető legkevesebb rizikóval járjon a folyamat. Mindenesetre bár az elképzelésnek ellenzői is bőven akadnak, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a tudományos berkekben, így elképzelhető, hogy a közeljövőben tényleg zöld utat kap.

