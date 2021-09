Koronavírus: ezért fertőzőbbek az új variánsok

A beoltottak az oltottakhoz képest sokkal enyhébb tüneteket tapasztalnak, ha mégis megfertőződnek az új típusú koronavírussal. Épp ezért sokan azt gondolják, hogy csak egy egyszerű náthával küzdenek.

Az eredetileg Kínából származó, új típusú koronavírushoz képest az alfa (brit) variánssal fertőzöttek legalább 43-szor, vagy akár 100-szor több vírust juttatnak a levegőbe a légzésük során - állapította meg a Marylandi Egyetem közegészségüggyel foglalkozó szakembereinek friss kutatása. Az eredményekről MedicalXpress is beszámolt. Az is kiderült azonban, hogy a maszkok akár meg is felezhetik a levegőbe jutó vírusrészecskék mennyiségét, tehát a védőeszközök jelentősen csökkenthetik afertőzéstovábbadásának kockázatát.

Több figyelmet kellene szentelni arra, hogy jól illeszkedő maszkokat viseljünk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Jobban terjed a levegőben

A kutatók megállapították, hogy a légzés közben távozó aeroszolokban sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő a vírus, mint az orrból és szájból származó nagyobb folyadékcseppekben (nyálban és orrváladékban). Ez tehát azt jelzi, hogy a koronavírus olyan módon mutálódik, hogy a változások által képes legyen jobban terjedni a levegőben.

Szellőztetés és maszkviselés lenne a kulcs?

Az egyetem egyik professzora, Don Milton szerint tanulmányuk bizonyítja, mekkora jelentőséggel bír a levegőben történő terjedés. Ezek az információk pedig a most dominánssá váló delta variáns miatt még fontosabbak, ez a változat ugyanis még az alfánál is fertőzőbb. A szakemberek szerint éppen ezért - a COVID-19 elleni védekezés érdekében - minden eddiginél több figyelmet kellene szentelni a gyakori szellőzésre, illetve arra, hogy jól illeszkedő maszkokat viseljünk.

A koronavírus elleni harmadik oltás Izraelben megtízszerezte a 60 év feletti oltottak védelmét a fertőzéssel szemben, a súlyos megbetegedés elleni védettséget pedig meghússzorozta.