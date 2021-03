Koronavírus: ezért baj, hogy a brit mutáns terjed itthon

Míg március elején 70-80 százalékos volt az új típusú koronavírus brit variánsának jelenléti aránya, addig ma már szinte 100 százalékban ez a típus kering itthon és fertőzi meg az embereket - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Elmondása szerint ez azért baj, mert ez a mutáns nemcsak fertőzőbb, hanem súlyosabb betegséget is okoz. A tapasztalatok szerint a betegek állapota gyorsabban romlik, és a kórházi kezelés szükségességének kockázata is nagyobb, mint amekkora a kórokozó kezdeti változata esetében volt.

Az új mutáns nemcsak fertőzőbb, hanem súlyosabb betegséget is okoz. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nagyon fontos a megelőzés

A tisztifőorvos kiemelte, hogy a kórházakon már most is hatalmas teher, és lelkileg is nagy kihívásokkal kell szembezézniük az egészségügyi dolgozóknak. Tegnap ráadásul már nagyon magas volt az áldozatok napi száma: 272-en hunytak el egy nap alatt a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben. Ezért fontos, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy elkerüljük a megfertőződést. A megelőzés tehát továbbra is fontos, talán még jobban is, mint valaha - szögezte le.

Figyeljünk a gyerekek mentális egészségére!

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-járvány idejére kihirdetett intézménybezárás miatt a gyerekek kiszakadtak megszokott közegükből, ráadásul érzik a szüleik feszültségét és ők is hallják az aggasztó híreket. Ez a kicsikből is szorongást vált ki, ezért a tisztifőorvos a jó idő közeledtével olyan programok - például túrák - szervezését javasolja a családoknak, amelyek biztonságosan kivitelezhetőek, ám mégis lelki feltöltödést jelentenek a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.

