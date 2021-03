Koronavírus: a vártnál később nyitnak az iskolák

Koronavírus: "gyakorlatilag nincs esély a felszámolására" - kattintson!

A szerdai kormányülésen született döntésekről szokás szerint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a csütörtöki kormányinfón. A koronavírus-járvány okozta helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a harmadik hullámnak nincs vége, a helyzet Magyarországon is rossz. Tegnap ráadásul újabb negatív rekordot állítottunk fel, egy nap alatt ugyanis 272-en hunytak el a fertőzéssel összefüggésben.

Mégsem térhetnek vissza a gyerekek az intézményekbe húsvét után. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi lesz az iskolákkal, óvodákkal?

A korábbi döntés értelmében az már biztos volt, hogy április 7-éig biztosan zárva tartanak az iskolák és az óvodák. Az új bejelentés szerint azonban a koronavírus-helyzet súlyosbodása miatt későbbre tolódik a nyitás időpontja. "Amennyiben eléri a 2,5 milliót a beoltottak száma, akkor egy héten belül megnyitjuk az oktatási intézményeket, a középiskolákat és az óvodákat is" - jelentette be Gulyás Gergely. Elmondása szerint úgy számolnak, hogy ez legkorábban április 12-én vagy 19-én történhet meg. A nyitás előtt a tanárokat és az óvónőket is beoltanák - fűzte hozzá.

Mi a helyzet a vakcinákkal?

A miniszter leszögezte, hogy a koronavírus-járvány megállítására egyetlen megoldás létezik, mégpedig a védőoltás. Ismertetése szerint áprilisban minden korábbinál több vakcina érkezik az országba, ezért jelentősen felpöröghet az oltási program. Számításaik szerint pedig május végéig már mindenkit be tudnak oltani, aki kéri a védőoltást, legalább az első adaggal.

