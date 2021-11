Koronavírus: egyre több az 50 alatti áldozat itthon

Koronavírus: ilyen lehet itthon a negyedik hullám.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos napi adatokat közlő kormányzati tájékozatóban a mai napig szerepel az a megállapítás, hogy "többségében idős, krónikus betegek" halnak bele afertőzéskövetkezményeibe. Az utóbbi időben azonban egyre többször látni a listában olyan áldozatokat is, akik 50 év alattiak és/vagy nem rendelkeztek semmilyen alapbetegséggel. A hétfői adatok szerint például az elmúlt 3 napon regisztrált 214 halott közül 13-an 50 év alattiak voltak - a legfiatalabb áldozat mindössze 29 évet élt -, 10 személynek pedig nem volt alapbetegsége. Nemrégiben egy 34 éves, egyébként egészséges várandós nő is életét vesztette a COVID-19 miatt.

Jelentősen nőtt az 50 évnél fiatalabb áldozatok aránya az első hullám óta.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Egyre több az 50 évnél fiatalabb áldozat

A koronavírus-járvány első hulláma alatt az áldozatok túlnyomó többsége - 78 százaléka - 70 évnél idősebb volt, és mindössze 3 százalékuk volt 50 év alatti. A negyedik hullám idején azonban 15 százalékkal csökkent a 70 feletti áldozatok aránya, míg az 50 év alattiaké 7 százalékra nőtt - ismertette saját elemzése alapján az RTL Klub Híradója. A riportban Boldogkői Zsolt biológust is megszólaltatták, aki azt mondta, hogy a fentebb részletezett változások mögött több ok is állhat.

Az oltottság és az új variáns is tehet róla

A delta koronavírus-variáns jobban fertőzi a fiatalabb korosztályt is, illetve az idősebbek körében sokkal nagyobb az átoltottsági arány. Így tehát a fiatalabbak most kevésbé védettek az első hullámhoz képest - ezekkel indokolta a szakértő azt, hogy jelentősen nőtt az 50 évnél fiatalabbak aránya a COVID-19 hazai áldozatainak körében.

Hétről hétre egyre több gyereknél mutatják ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon, és a korábbi hullámokkal ellentétben már a kicsik sem feltétlenül ússzák meg tünetek nélkül a betegséget. Súlyos esetekről azonban egyelőre nem számoltak be.