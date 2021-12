Koronavírus: az omikron kevésbé veszélyes a tüdőre

Az omikron esetében a koronavírus tüskefehérjéi úgy mutálódtak, hogy hatékonyabban tudják kikerülni az emberi szervezet védekező rendszerét. Ez a változás ugyanakkor a vírus tüdőbeli szaporodásának és súlyos megbetegítő képességének csökkenését is eredményezte - derül ki a Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease (CITIID) kutatóintézet tanulmányából.

Az omikron gyorsan terjed, de kevésbé veszélyes a tüdőre. Fotó: Getty Images

A legújabb variáns tehát épp amiatt a tulajdonsága miatt terjed könnyebben, aminek köszönhetően kevésbé veszélyes az emberek tüdejére. A kutatást vezető Ravi Gupta, aki a klinikai mikrobiológia professzora a Cambridge Egyetemen, arra hívja fel a figyelmet, hogy a látszólag kedvező eredmények ellenére "a".