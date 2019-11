Kitüntetés az óceánszennyezés elleni harcért

Több műanyag van a vizekben, mint hal - a részletekért kattintson ide!

A világhírű brit természettudós - aki a királynőhöz hasonlóan idén töltötte be 93. életévét - a BBC televízió természettudományi egységével együtt kapta az elismerést a sorozat felvillanyozó hatásáért - közölte a brit Királyi Külügyi Intézet. A királynő személyesen adta át az elismerést, ami különleges nagyrabecsülés jele, mivel II. Erzsébet az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette nyilvános megjelenéseinek számát.

Kitüntették David Attenborough-t az óceánszennyezés elleni harcáért. Fotó: iStock

Fontos a környezetvédelem

A brit televíziózás egyik legismertebb személyiségeként David Attenborough az 1950-es évek óta készít természetfilmeket. Emellett baráti kapcsolatot ápol a királynővel - 2018-ban például mindketten megjelentek egy fák védelméről szóló dokumentumfilmben, a királynő kertjében sétálgatva és kedélyesen társalogva. Az évente átadott Chatham House-díj olyan személyeket vagy szervezeteket jutalmaz, akik vagy amelyek jelentősen hozzájárultak a nemzetközi kapcsolatok fejlődéséhez.

Nagy hatású sorozat

"A műanyag szennyezettség az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a világ óceánjai szembenéznek, és ez kétségkívül nemzetközi feladat. A Blue Planet II. szenvedélyes globális reakciót váltott ki, egyértelműen viselkedésbeli és politikai változásokat idézett elő" - fogalmazott Robin Niblett, a Chatham House igazgatója.

A sorozat számos megrendítő jelenetet mutat be. Láthatjuk például a fiókáit az óceánból kihalászott műanyaggal etető albatroszt, vagy a - vélhetően a műanyagok miatt - elpusztult borját napokon át magával vonszoló bálnát is. A David Attenborough narrációjával készült sorozat 2017-ben a legnézettebb sorozat volt a brit televízióban, majd világszerte megvásárolták más tévétársaságok is. A sorozat számos országban hasonló sikereket ért el.