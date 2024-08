Járókelők mentettek meg egy idős nőt Budapesten

A kedd délután történtek az Országos Mentőszolgálat számolt be Facebook-oldalán. Mint írják, a rosszullét az utcán érte a nőt, aki a segítségére siető járókelőknek szédülésre, gyengeségre panaszkodott. Mentőt hívtak hozzá és mellette maradtak, de a nő rövidesen eszméletét vesztette, ezért a szemtanúk ismét tárcsázták a 112-es segélyhívót. A mentésirányító instrukcióit követve megvizsgálták a beteget, aki akkor már nem lélegzett.

Ezért a telefonon kapott instrukciók alapján a szemtanúk azonnal megkezdték az újraélesztést. Egymást váltva küzdöttek az idős nő életéért, miközben a mentésirányítás több egységet is riasztott. Elsőként egy mentőtiszti kocsi érkezett meg a helyszínre, majd rövidesen egy állomáshelyére tartó rohamkocsi is becsatlakozott az ellátásba. Sőt, perceken belül egy harmadik mentőegység is megérkezett.

A mentők emelt szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerült újraéleszteni a beteget, akit aztán stabil állapotban szállítottak kórházba.

Borítókép: OMSZ