Ingyenes tünetellenőrző alkalmazás: 740 betegségről olvashatsz benne

Tovább bővült és frissült a Semmelweis HELP alkalmazás. A fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl önállóan is kereshető az alkalmazásban elérhető 740 betegség, sérülés és állapot tüneteinek enyhítésére és az egyéb teendőkre vonatkozó tudásanyag – olvasható a semmelweis.hu-n.

A Semmelweis HELP-nek jelenleg már több mint 229 ezer felhasználója van, nekik az új funkciók eléréshez elég csak frissíteniük az alkalmazást” – közölték.

Nagy segítséget jelent a laikusoknak az app, amely csaknem 780 panasz ismer. Forrás: help.semmelweis.hu

Hiteles, laikusok számára is érthető információk

A Semmelweis HELP egy komplex, lakosságnak szóló felület, amely akut panaszok esetén hiteles és a laikusok számára is érthető információkkal segíti az eligazodást abban, hogy az adott problémával orvoshoz kell-e fordulni, és ha igen, akkor hova. Az alkalmazás a Semmelweis Egyetem kommunikációs szakemberei és orvosai által összeállított adatbázison alapul. A Tudástár funkció 778 tünetet tartalmaz, és ezek egy részéhez tünetenyhítési módokat is ismertet az applikáció.

A felhasználói visszajelzésekre reagálva elkészült egy fejlesztés, amelynek köszönhetően a teendők is külön kereshetővé váltak. Így például, hogy miként kell lázat vagy fájdalmat csillapítani. De olyan témák is önállóan kereshetők immár, mint az újszülöttek köldökcsonkjának ápolása vagy vérhígító injekció beadása” – írták.

Az applikáció továbbra is ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból, illetve itt is elérhető.

