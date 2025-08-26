Húsevő féreg: először jelentettek emberi fertőzést az USA-ból – Európa is veszélyben lehet?

Újvilági csavarféreg okozta fertőzést igazoltak egy El Salvadorból hazatérő személynél az Egyesült Államokban. Az amerikai egészségügyi minisztérium hétfői közlése szerint a megbetegedés ténye augusztus 4. óta ismert a hatóságok előtt, a tárca azonban csak most hozta azt nyilvánosságra – írja a BBC. Eközben a Reuters hírügynökség tudósítása szerint a marylandi állami egészségügyi szolgálat azt is bejelentette, hogy az érintett beteg szövődménymentesen felépült a fertőzésből, egyszersmind nincs arra utaló jel, hogy a parazita átterjedt volna más emberekre vagy haszonállatokra.

Az újvilági csavarféreglégy lárvája súlyos veszélyt jelent az egészségre és a gazdaságra is. Fotó: Getty Images

Miért veszélyes az újvilági csavarféreg?

A parazita valójában az újvilági csavarféreglégy (Cochliomyia hominivorax) lárvája. A nőstény legyek melegvérű állatok sebeibe rakják le petéiket, az azokból kikelő nyüvek pedig az áldozat húsába befúrva magukat belülről kezdik azt felemészteni. Megfelelő kezelés nélkül a fertőzés akár néhány napon belül olyan súlyosan károsíthatja az állatok szervezetét, hogy az végül a halálukhoz vezet. Ritkán embereknél is kialakulhat ilyen típusú fertőzés. A parazita elsősorban Dél-Amerikában és a Karib-térségben fordul elő, de egyre több esetet jelentenek Közép-Amerikából, például Mexikóból is.

Az újvilági csavarféreglégy óriási gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben. Az emberre elsősorban azokon az egzotikusan területen jelent veszélyt, ahol a faj nagyobb számban előfordul, különösen állattartó gazdaságok környezetében. Az Agroforum korábbi cikke szerint a klimatikus viszonyok miatt Európában kevésbé kell tartani a trópusi klímához alkalmazkodott csavarféreglégy tartós megtelepedésétől. Ugyanakkor a globális kereskedelem és utazás világában nem lehet teljesen kizárni a behurcolás kockázatát, és gyors beavatkozás nélkül Dél-Európában akár meg is vetheti a lábát a faj.