Fotók: kínai vakcinát kaptak a háziorvosok

Az e heti oltási tervről korábbi cikkünkben olvashat bővebben - kattintson ide!

Az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százaléka már megkapta az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett védőoltást, és a kormányzati tájékoztatás szerint a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A most következő, szerdától szerdáig tartó oltási hét során a háziorvosok 3-féle vakcinával - a Sinopharm, az AstraZeneca és a Moderna készítményével - oltják pácienseiket. A kínai oltóanyagokat már minden háziorvoshoz eljuttatták. Ezt a folyamatot mutatja be az alábbi fotó-összefoglaló. Máthé Zoltán, Rosta Tibor és Mészáros János képeiből válogattunk.

A háziorvosoknak szánt, hűtőtáskákban lévő Sinopharm-vakcinákat pakolja egy autó csomagtartójába pakolta a fővárosi kormányhivatal munkatársa. A bázisról 55 ezer adagot szállítottak ki 918 praxisba, összesen 30 autóval. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

h i r d e t é s

Barna Ilona szegedi háziorvos Németh Ákostól, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal munkatársától vette át a vakcinákat. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Így néz ki a kínai koronavírus-vakcina doboza. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Ezek pedig már az oltáshoz előkészített fecskendők, Szénási Szilvia háziorvos szolnoki rendelőjében. Fotó: MTI/Mészáros János

Egyesek már ma megkaphatták az újonnan kiszállított oltóanyagot. Fotó: MTI/Mészáros János

Mit kell tudni a vakcináról?

A kínai Sinopharm-vakcina inaktivált, elölt vírust tartalmaz. Ahogy a hasonló technikával gyártott védőoltások, úgy ez is erős immunválaszt generál. Az oltás antitestek termelését és a koronavírus ellen ható vérsejtek előállítását segíti elő, ami lehetővé teszi, hogy azimmunrendszerlegyőzze a fertőzést, így pedig elkerülhető a kórházi kezelés, illetve a halálos végkimenetel is. Megbetegedést azonban nem tud okozni, élő vírus ugyanis nem található benne.

A COVID-19 elleni védettség megszerzéséhez két részoltásra van szükség, ezek beadása között 21-28 napnak kell eltelnie. Arról azonban még nincs pontos információ, hogy meddig tart az immunitás - a gyártó első körben 6-8 hónapra becsüli.

A kínai koronavírus-vakcináról további részleteket olvashat korábbi cikkünkben - az összefoglalóért kattintson ide!