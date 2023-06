Fotók: így árasztotta el az eső az országot

A rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék pénteken is sok munkát adott a tűzoltóknak: Budapesten például pincéket, garázsokat öntött el az eső – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Mint írták, a XVIII. kerületi Városház utcában egy családi ház mélygarázsát elöntötte a víz, a XIX. kerületi Komjáti Gyula utcában pedig egy pincét árasztott el. Mindkét esetben szivattyúzáshoz kérték a tűzoltók segítségét.

Egy ideig a villamos sem járt

Rákospalotán villám csapott egy házba, emiatt beszakadt az épület teteje. A XVI. kerületi Íjász utcában egy fa a felsővezetékre dőlt és eltorlaszolta az utat. Kőbányán pedig a Dreher Antal úton a síneken fennakadt egy autó és beázott, a villamosközlekedés leállt.

A felgyülemlett esővíztől elmozdult csatornafedél miatt a vízelvezetőben elakadt egy személygépkocsi a Maglódi úton június 9-én. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Az esővízben ül egy féri, akinek a lába a villamossínek közé szorult a Maglódi úton június 9-én. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A férfi feltehetően alábecsülte a víz mélységét, amikor megpróbált átkelni rajta és közben történt a baleset. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Végül a közelben tartózkodó férfiak segítségével tudta kiszabadítani a lábát. MTI/Mihádák Zoltán

Haláleset is történt

Ahogy már nálunk is olvashattad, két ember meghalt Gyöngyöstarjánban a hirtelen lezúduló eső miatt. Egyiküket a megáradt patak vize sodorta el, másikukat a hirtelen lezúduló víz egy pincerendszerbe sodorta. Az eset kapcsán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az alábbi Facebook-posztot tette közzé, amelyben összefoglalják a leghasznosabb tanácsokat a villámárvíz idejére:

Nógrádban is nagy felfordulást okozott a heves esőzés

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy térségükben is sok gondot a víz. Ecsegen például nyolc embernek el kellett hagynia az otthonát – őket ideiglenesen a település könyvtárában szállásolta el a helyi önkormányzat –, Szécsényfelfalu pedig közúton megközelíthetetlenné vált. Nagybárkányban a heves esőzés miatt a patak kilépett a medréből, és a víz a helyi általános iskola épületét is elöntötte. Kisbágyonban, a Táncsics úton több ház udvarába is beömlött a hirtelen lezúduló eső. Bujákon több ház pincéjét árasztotta el a víz. Endrefalván szintén kiöntött a helyi patak, a víz az utcákon hömpölygött, lakóházakat is veszélyeztetett.

A drónnal készült képen a megáradt Bertece-patak vízétől alámosott vasúti pálya Nógrádszakálnál június 9-én. Fotó: MTI/Komka Péter

alámosott vasúti pálya Nógrádszakálnál. Fotó: MTI/Komka Péter

Alámosott vasúti pálya Nógrádszakálnál. Fotó: MTI/Komka Péter

A drónnal készült felvételen a Szuha-patak áradása miatt elárasztott utcák Ecsegen június 9-én. Fotó: MTI/Komka Péter

A Szuha-patak áradása miatt elárasztott utcák Ecsegen. Fotó: MTI/Komka Péter

A megye hivatásos és önkéntes tűzoltó egységei több településen homokzsákokat helyeztek ki, elárasztott pincékből szivattyúzták ki a vizet és úttestre dőlt fákat távolítottak el. Az említett települések mellett az egységeknek be kellett avatkozniuk Pásztó, Mátraszőlős, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádszakál, Piliny, Kisbárkány, Lucfalva, Cserhátszentiván, Nógrád, Sámsonháza és Felsőtold településeken is.

