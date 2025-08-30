Vigyázz, fogyasztószeres átverés terjed! – A Semmelweis Egyetem nevével is visszaélnek a csalók

A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, így a többi között az, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak „egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével” – hívja fel a figyelmet pénteki közleményében a felsőoktatási intézmény.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket. A fogyasztókat ezzel egyidejűleg arra kérik, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be.

Mint azt korábban megírtuk, mindig érdemes gyanút fogni, ha egy gyógyszer hirdetésében természetes összetevőket, mellékhatások nélküli és gyors, illetve feltűnően csodásnak hangzó hatást ígérnek. Szintén gyanús, ha egy honlapon nagyon agresszíven igyekeznek vásárlásra buzdítani, például azzal, hogy a készlet rövid időn belül kifogy, ezért azonnal kell döntenünk.

