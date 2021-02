Ez is lehet a post-COVID tünete

A koronavírus-fertőzés korai tünetei közül a tüdőeltérések voltak fókuszban, mivel főleg ez felelt a magas halálozásért. "A korai és késői halálozásban is szerepet játszhat például a szívizomgyulladás, amelyet a laboratóriumi vizsgálat mellett a szívizom MR segítségével lehet kimutatni" - figyelmeztet dr. Vértes András főorvos, a RadiVert MR Diagnosztikai Központ orvosszakmai vezetője. Kiemelte, a tartós fáradtság, gyengeség, étvágytalanság, hasi panaszok, nehézlégzés mellett ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek az úgynevezett post-COVID szindrómájaként.

A koronavírus-fertőzés jellemző tünete is lehet a tartós ízületi fájdalom, amely az összes ízületre kiterjedhet. Fotó: Getty Images

Bárhol kialakulhat gyulladás

"A vírustámadás következtében a szervezet védekező rendszerének hatására a test bármely pontján kialakulhat azimmunrendszertúl heves gyulladásos reakciója, azaz a citokinvihar" - tette hozzá a főorvos. Dr. Vértes András szerint a panaszok tartósak lehetnek, ezért nehéz megállapítani, hogy például az ízületifájdaloma koronavírus-fertőzés következménye, vagy egy már meglévő ízületi gyulladást vagy meszesedést jelez.

Mint kiderült, a COVID-19 kapcsán megjelent reumatológiai, ortopédiai állásfoglalások leírják, hogy a koronavírus-fertőzés jellemző tünete a tartós ízületi fájdalom, amely az összes ízületre kiterjedhet. "Az ízületi elváltozások megismerése a megfelelő kezeléshez szükséges. A jelenlegi járványügyi kritériumok miatt a panaszos betegek számára gyors és pontos kivizsgálás kell - szögezte le a szakember.

"Megfelelő diagnózis hiányában a tüneti kezelések hosszú távon nem mindig jelentenek megoldást, a tünetek akár rosszabbodhatnak is. Ezért érdemes napjaink egyik legmodernebb orvosdiagnosztikai megoldását, az ízület MR-t választani" - javasolta a főorvos. "Még nem ismerjük a COVID-fertőzés hosszú távú szövődményeit, de az már biztos, hogy a korai diagnózis ennél a betegségnél is kiemelten fontos. Köztudott ugyanis, hogy az időben megkezdett kezelés esélyt ad az akár teljes felépülésre is" - hangsúlyozta a szakember.

