Energiaitalnak hitte, megitta az üzemanyagot

Az 54 éves férfi még 2020-ban szorult sürgősségi ellátásra Seattle-ben. Rohamok gyötörték, illetve erős nyugtalanság. Az orvosoknak azonban nem kellett sokáig vizsgálódniuk a panaszok kiváltó okát keresve. A férfi barátnője ugyanis egy versenyautókban és mezőgazdasági gépekben használt oktánszámövelő adalékanyag üres flakonját is magával vitte a kórházba, mondván, hogy a beteg az egészet megitta, mert azt hitte, energiaital – írja az IFLScience az esetről készült orvosi tanulmányt szemlézve.

Az oktánszámnövelő üzemanya-adalékokat gyakran versenyautókban használják. Fotó: Getty Images

Dacára annak, hogy az adalék íze közel sem hasonlított az energiaitalokéra, a férfi mindaddig nem döbbent rá a tévedésére, amíg az első roham el nem fogta. A folyadék legfontosabb összetevője egy mangánvegyület, a metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonil (MMT), amelyről állatkísérletből ismert, hogy tüdő-, vese- és májkárosodást, valamint rohamokat okozhat a szervezetbe kerülve. A mostani esetet megelőzően viszont még nem jegyeztek fel olyat, hogy ember fogyasztott volna MMT-t. Az American Journal of Emergency Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány szerint mangánmérgezésről is csupán két esetleírás szerepel az orvosi szakirodalomban, de ezek egyike sem említ rohamokat vagy idegmérgezést.

A szerencsétlenül járt férfi természetesen nem nyert extra lóerőt az adalék elfogyasztása nyomán, hiába ígérte ezt a termék csomagolása. Helyette vissza-visszatérő rohamokkal küzdött, a kórházban pedig altatásban tartották és intubálták. Öt nappal később vált csak tünetmentessé, ekkor engedték végül haza. Szerencséje volt, hogy nem alakult ki nála semmilyen tartós szövődmény a mérgezés nyomán. „Az eset rávilágít, mennyire fontos felelősségteljesen felcímkézni a fogyóeszközöket. A háztartási termékek gyakran okoznak véletlen mérgezéseket, főként gyermekeknél. Esetünk megmutatja, hogy a toxikus és nem toxikus termékek, illetve az élelmiszerek és nem élelmiszernek minősülő termékek csomagolása közötti hasonlóságok összezavarhatják az embert” – írják tanulmányukban az orvosok.

Az IFLScience egyben arra is rámutat, hogy az említett adalékot gyártó cég volt az első a világon, amely gépjárművek teljesítményjavító termékei mellett emberi fogyasztásra szánt energiaitalt is piacra dobott a saját neve alatt. Mivel a csomagolásokon használt logó ugyanaz volt, így ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a férfi összetévesztette a kétféle terméket.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!