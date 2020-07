Életveszélyes, ha a kézfertőtlenítőt az autóban tartjuk

Mivel az új koronavírus elleni vakcinát leghamarabb jövőre kezdhetik el beoltatni, addig afertőzésellen alapvető higiéniai intézkedésekkel védekezhetünk. De vajon melyik módszer a hatásosabb: a szappanos kézmosás vagy esetleg az alkoholos kézfertőtlenítő gél használata? Korábbi cikkünkben erre kerestük a választ.

A koronavírus-járvány terjedésével mindennapi használati eszköz lett a kézfertőtlenítő gél, sokunk táskájában mindig ott lapul egy kisebb flakon - ugyanígy többen az autójukba is bekészítettek egyet. A higiénia ugyan még mindig fontos, de a nyári kánikula beköszöntével már kifejezetten veszélyes lehet a fertőtlenítőt a kocsi utasterében vagy csomagtartójában hagyni.

A magas alkoholtartalmú folyadék ugyanis igen tűzveszélyes, a napon pedig a gépjármű belseje gyorsan felmelegedhet. Ennek következtében a kézfertőtlenítő is felforrósodhat, füstölni, majd égni kezdhet, és akár fel is robbanhat. A Katasztrófavédelem ezért nemrég egy videót is készített, hogy felhívja a veszélyre a figyelmet.

Korábban ilyen esetekről csak külföldön számoltak be, de a napokban egy magyar autóssal is megtörtént, és csak kevesen múlott, hogy nem lett belőle tragédia. A Blikk beszámolója szerint egy Audi tulajdonosai vásárolni mentek be egy boltba, majd arra siettek ki a parkolóba, hogy többen kiabáltak, füstöl az autójuk. Mire a tűzoltók kiértek, az Audi egyik oldala teljesen kiégett - mint kiderült, ott, ahol a kézfertőtlenítő gélt is tárolták. A szakemberek berendezése ki is mutatta, hogy ott volt a tűzfészek.