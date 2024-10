„Tremmel Nándor főtörzszászlós, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság (GY.-M.-S. VMRFK) Humán Szolgálat kutyás csoportparancsnoka már életveszélyes helyzetben is volt négylábú kollegáival, de életeket is mentettek. Otthon menhelyi kutyák is várják, és tanítja is a helyes állattartást” – olvasható a Zsaru Magazin Facebook-posztjában.

Több életet is megmentett ez a páros. Fotó: Szabó Gabriella / Zsaru Magazin / Facebook

Autizmussal élő kisfiút is mentettek

A beszámoló szerint a páros tavaly öt ember életét is megmentette. Hárman végezni akartak magukkal, egy 92 éves nő pedig eltévedt egy erdőben. Az ötödik „eltűnt” pedig egy kiskorú volt.

A legélénkebben az a 12 esztendős autista fiú maradt meg bennem, aki egy kistelepülésről ment világgá. A kutya egy kukoricatábláig követte a nyomát, és amikor a fiú meglátta, kiszaladt a táblából, egyenesen a kutyához, hogy megsimogassa. Megható pillanat volt, de első sorban megnyugtató, mert a gyerek sértetlenül került elő” – emlékezett vissza Tremmel Nándor.

„Az állati titok nyitja az ember”

„Semmi újat nem tudok mondani rendőr és rendőrkutya viszonylatáról, csak hangsúlyozni tudom, hogy a bizalom mélységének élménye meghatározó. A kábítószer-kereső belga juhászkutyát rendőrségi tenyészetből hoztam, a személykeresőt magam vásároltam és képeztem ki erre a célra, és mindkettővel sikerült szimbiózisba kerülnöm” – mesélte. Hozzátette, véleménye szerint a következetesség fontosabb, mint a szigor.