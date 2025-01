„Az ügyfeleink feladata és felelőssége a cím beazonosíthatóságát biztosító házszám kihelyezése, illetve a könnyen, biztonságosan megközelíthető és beazonosítható levélszekrény felszerelése” – mondta el a Heol.hu megkeresésére a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya. Mint kiderült, hiányosság tapasztalása esetén a Magyar Posta felszólítja a címzettet a jogszabálynak megfelelő házszám és levélszekrény elhelyezésére, és aki ennek ellenére sem tesz eleget a kérésnek, annak nem kézbesítenek újból.

Figyelemfelhívó kampányt is indítottunk, amelynek célja a ház- és ajtószámok, nevek és levélszekrények pótlása volt. Rengetegen pótolták a hiányos vagy nem jól olvasható címadataikat” – közölték.

Élet-halál kérdés lehet, hogy kint van-e házszám. Fotó (illusztráció): Getty Images

Ha a postás nem talál meg, a mentő sem fog

A Magyar Posta kampányához az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy bár a postai kézbesítők késése is okozhat bosszúságot, a mentőszolgálat munkatársai esetében viszont életek is múlhatnak azon, hogy meddig kell keresgélni a megfelelő utcát vagy házat. – figyelmeztetett Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.

A helyszínre jutás olyan településeken még nehezebb is lehet, ahol többlakásos társasházak is találhatók. Gyakori ugyanis, hogy a lépcsőházak száma, betűjele nincs ott a falon, így értékes percek telhetnek el azzal, míg a mentősök megtalálják a pontos lakótömböt. Ám az is előfordul, hogy a kaputelefon névtábláin nincsenek kint az ott lakók nevei. Lehet, hogy valaki hosszú ideje lakik abban a házban, ahol él, és nem is gondolkodott azon, hogy ha egy adott cím alapján kellene odajutnia az ingatlanhoz, akkor vajon utcanévtábla és házszám nélkül megtalálná-e” – magyarázta.

A mentők évente mintegy 1 millió esethez vonulnak ki. Igaz, ezek többsége nem élet-halál helyzet. Ám minden évben 40-50 ezer olyan riasztás is van, amikor minden másodperc számít. Ilyen például az erős vérzés, a fulladás vagy a hirtelen szívleállás is.