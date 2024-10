Drónnal mentettek életet a rendőrök

A rendőrséghez futott be a hívás: egy tiszaújvárosi férfi eltűnt, hátrahagyva egy búcsúlevelet, amelyben leírta, hogy véget akar vetni az életének. A borsodi rendőrök azonnal reagáltak, és egy környező területre szűkítve a keresést, minden eszközt bevetettek, köztük egy drónt is, hogy minél gyorsabban megtalálják az eltűnt férfit – számol be az akcióról Facebook oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

A drón segítségével hamar észrevették egy sűrű napraforgótáblában az akkorra már eszméletlenül fekvő férfit, aki a karján ejtett sérülések miatt sok vért vesztett. A kiérkező járőrök azonnali elsősegélyt nyújtottak és a lehetőségeikhez mérten stabilizálták az állapotát a mentők kiérkezéséig, akik végül stabil állapotban kórházba szállították.

Kiemelt kép: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook