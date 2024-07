Donald Trump már elhagyhatta a kórházat

Ma is napos idő várható. Nagyobb eséllyel a Dunától keletre, illetve délen lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, és nagyobb számban arrafelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A cellákat felhőszakadás, erős, viharos széllökés kísérheti. Zivataroktól függetlenül helyenként élénk lesz az északias szél. A csúcsérték északnyugaton, nyugaton általában 30 és 35, míg délkeletebbre 35 és 40 fok között alakul. Néhol a 40 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő. Bár egy hidegfrontnak köszönhetően picit mérséklődött a forróság, továbbra is erős az UV sugárzás és tikkasztó a meleg.