Családi tragédiát okozott ez az illegális szer

A gomolyfelhők mellett többórás napsütés lesz jellemző, csapadék nem várható. Élénk, erős lesz a délkeleti szél, 16, 21 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nem érkezik front. A hideg reggelen ismét felerősödhetnek a kopásos ízületi bántalmak, amik a hűvösebb helyeken délután is fennállhatnak. Emellett a fejfájás lehet gyakori, most a görcsös eredetű fájdalom felerősödésére kell készülni. A napsütés ellenére is alacsony az érzett hőmérséklet, fontos a réteges öltözet! További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: