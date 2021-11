Koronavírus: megkezdődhet az 5-11 évesek oltása az USA-ban

Megkezdődhet az 5 és 11 év közötti gyerekek koronavírus elleni beoltása az Egyesült Államokban, miután Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója kedden hivatalosan is jóváhagyta a szervezet tanácsadó testületének ajánlását.

A Pfizer-BioNTech vakcinájával oltják a gyermekeket az USA-ban. Fotó: Getty Images

Engedélyezték

Kedden délelőtt a CDC tanácsadó testülete egyhangúlag, 14-0 arányban döntött úgy, hogy javasolja az amerikai Pfizer gyógyszeripari és a német BioNTech biotechnológiai vállalatok által közösen kifejlesztett, koronavírus elleni vakcina beadását az 5 és 11 év közöttiek számára. Walensky kedden azt mondta: ennek a korosztálynak a beoltása is fontos a COVID-19 elleni védelem szempontjából, és hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás visszatérhessen a normális kerékvágásba.

"Ma fordulóponthoz érkeztünk a COVID-19 elleni harcunkban egy biztonságos és hatékony oltóanyag engedélyezésével az 5 és 11 év közötti gyerekek számára" - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök a CDC bejelentését követően kiadott közleményében. "Mindez lehetővé teszi, hogy véget érjen a szülők hónapok óta tartó aggodalma. Ez nemzetünk számára jelentős előrelépés a vírus legyőzéséért folytatott harcban" - tette hozzá.

Két adagot kapnak

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) már engedélyezte a vakcina beadását a fiatalabb gyerekek számára. Ez azt jelenti, hogy a CDC jóváhagyását követően már szerdán megkezdhetik a tömeges oltást. Az előírások szerint a vakcinát két 10 mikrogrammos adagban, háromhetes különbséggel adják majd be. Ez a 12 éven felülieknek adott mennyiség egyharmada. A különböző kiszerelés, csomagolás, illetve a korábbiaktól különböző méretű tűk kiszállítása a szakemberek szerint időt vesz igénybe, de Jeff Zients, a Fehér Ház COVID-19 munkacsoportjának vezetője azt mondta, hogy a folyamat november 8-ig "teljesen zökkenőmentessé válik."

A Pfizer egy korábbi tájékoztatóján közzétett tanulmány szerint az általuk kifejlesztett oltás kisebb dózisai biztonságosak az 5 és 11 év közöttiek esetében, valamint csaknem 91 százalékban hatékonyak a tünetekkel járó betegségek megelőzésében. A vállalat reméli, hogy a kisebb adag miatt csökkennek a lehetséges mellékhatások.

Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi főtanácsadója már korábban "kulcsfontosságúnak" nevezte a gyermekek beoltását. A szakember ismertetett egy tanulmányt, amely szerint a koronavírussal fertőzött gyerekek ugyanolyan könnyen továbbadják a fertőzést, mint a felnőttek, annak ellenére, hogy a statisztikák szerint 50 százalékuk tünetmentesen átvészeli a betegséget. "Úgy gondolom, hogy ha be tudjuk oltani a 28 millió gyerek túlnyomó többségét, akkor ez fontos szerepet játszhat afertőzésterjedésének csökkentésében" - tette hozzá Fauci.

Még akkor is 25 százalék esély van arra, hogy a családtagok megfertőzik egymást az új típusú koronavírussal, ha az egy háztartásban élők minden tagja megkapta a védőoltást. Ha pedig oltatlan is él a beoltott személyekkel, akkor már 38 százalék eséllyel fertőzik meg egymást. Nem érdemes tehát abban bízni, hogy az adott környezet magas átoltottsága az oltatlanokat is megvédi a megfertőződéstől.