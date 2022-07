Brutális hőhullámok döntenek rekordokat Japántól Olaszországig

Nemcsak Magyarország szenved az egyre erősödő kánikulától, hanem az egész Föld, kontinensre és régióra tekintet nélkül. Az elmúlt héten legalább féltucatnyi országban dőltek meg a havi és az eddigi melegrekordok, Európától Ázsiáig. A hírek szerint Japánban, Olaszországban, Norvégiában, Iránban és Finnországban dominószerűen dőltek meg az eddig nyilvántartott hőmérsékleti adatok, és ezek egyike sem volt korábban jellemző a június hónapra. Kutatók szerint egyértelmű, hogy az ember által kiváltott klímaváltozás áll a háttérben. Szerintük az üvegházhatású gázok légkörbe jutása nélkül nem lenne ekkora forróság az év közepén – írja az Axios.

A klímaváltozás miatt a hőhullámok sokkal veszélyesebbé, szeszélyesebbé és erősebbé válnak. Fotó: Getty IMages

A szélsőséges hőség halált is okoz

Az Egyesült Államokban az időjárás okozta halálozás már átvette az első helyet a statisztikákban. A forróság az elektromos hálózatokat is megterheli, különösen az aszály sújtotta régiókban, például Kaliforniában. Illetve azokban az országokban is, amelyek az Ukrajna elleni orosz inváziót követően globális energiaválsággal küzdenek. Olaszországban olyan súlyos aszály tapasztalható, ami egyes területeken vízkorlátozást vezettek be. Példának okáért a hazai vízhiányt is említhetnénk, igaz, ezek – egyelőre – elszórtan jelentkeznek az országban.

Mit mond a meteorológia?

Meteorológiai értelemben a szokatlan júniusi hőség oka az, hogy Európa egyes részei felett hőkupola húzódik, nyugaton pedig alacsony légnyomás uralkodik, így az Afrikából érkező rendkívül forró levegő észak-északkelet felé húzódik, egészen az Északi-sarkvidékig. Olyannyira, hogy a norvégiai Tromsøben, amely az északi sarkkör felett fekszik, június 28-án 30 Celsius-fokot mértek, ami havi rekordot jelentett.

Japánt is sújtja a hőhullám, a szigetországban először mértek 40 Celsius fok feletti hőmérsékletet júniusban. A Washington Post szerint legalább 5 ezer ember került kórházba azon a napon a forróság miatt, és milliókat szólítottak fel arra, hogy ha tehetik, takarékoskodjanak az áramfogyasztással. Rómában szintén megdőlt a minden idők legmelegebb napja: kedden 40 Celsius fokot mértek, de Firenze és Nápoly is havi rekordot döntött.

Éghajlatkutatók szerint a hőhullámok önmagukban is veszélyt jelentenek, de a klímaváltozás miatt más szélsőséges időjárási jelenségekkel együtt sokkal veszélyesebbé, szeszélyesebbé és erősebbé válnak. És még csak most kezdődik a július.