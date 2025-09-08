Veszélyes anyag lehet a cumikban – negyedüket nem is lenne szabad a babáknak adni

Veszélyes vegyi anyagokat talált a Tudatos Vásárlók Egyesülete a babáknak szánt cumikban – olvasható az egyesület közleményében. Mint írták, a legfrissebb nemzetközi tesztjükben 19 népszerű cumit vettek górcső alá, és azt látták, hogy négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

A cumik negyedét nem lenne szabad a babáknak adni. Fotó: Getty Images

Minden negyedik cumi veszélyes lehet a babákra

Az eredmények szerint minden negyedik cumiban kimutatható a hormonrendszert károsító biszfenol A (BPA) – még olyan termékben is, amely a címkéje szerint BPA-mentes. „Az eredmények rávilágítottak egy szabályozási kiskapura: a jelenlegi, laza előírások lehetővé teszik, hogy ezek a termékek legálisan a boltok polcain maradjanak. Éppen ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete zéró toleranciát követel a biszfenolokkal szemben, és több európai fogyasztóvédő szervezettel összefogva a káros anyagok teljes betiltását sürgeti az EU-s döntéshozóknál” – fogalmaztak.

Ezért veszélyesek a biszfenolok

A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak a gyártásban, egyebek mellett polikarbonát műanyagok és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb típusa a BPA, amelynek használatát egyre több használati cikkben tiltják, a cumikba azonban még egyelőre belekerülhet.

A BPA használatának betiltása – idővonal. Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete

A biszfenolok káros hatásairól egyre több bizonyíték van. Ismert például, hogy már kis mennyiségben is beavatkozhatnak az emberi hormonrendszer működésébe. Az adatok szerint egyebek mellett magzati fejlődési rendellenességet, alacsony születési súlyt, idegrendszeri és viselkedési problémákat, míg a felnőtteknél szív- és anyagcsere-betegségeket vagy rákot is előidézhetnek.