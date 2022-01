Az omikron a gyerekeket sem kíméli

Az egész világot letaroló omikron variánsnak köszönhetően az elmúlt hetekben a gyermekek körében is jelentősen megugrott a fertőzöttek, ezzel együtt a kórházi kezelésre szorulók száma. Az Egyesült Államokban például december utolsó előtti hetében átlagosan 48 százalékkal emelkedett a COVID-19 okozta megbetegedés miatt kórházi ellátást igénylő gyermekek száma az előző hetihez képest - számolt be róla a CNN.

A tünetmentesfertőzésnem garancia arra, hogy később nem jelentkezik valamilyen szövődmény.

A karácsonyi és az újévi családi, baráti összejövetelek után a gyerekek visszatérnek a közösségbe, ami szakemberek szerint aggodalomra ad okot: nem véletlen, hogy az amerikai gyermekkórházakban sűrű januárra készülnek. "Már a delta variáns is több gyereket fertőzött meg, mint a korábbi koronavírus-változatok, az omikron ebből a szempontból még rosszabb" - nyilatkozta a CNN-nek Stanley Spinner, az egyik texasi gyermekkórház alelnöke.

Aggasztónak nevezte, hogy a felnőttekkel ellentétben, "akik közül viszonylag kevesen kerülnek kórházba" az omikron variáns miatt, egyre több az ellátásra szoruló gyerek. "Különösen az öt évesnél fiatalabbak - akiket még nem lehet oltani -, és az idősebb, részben oltott vagy oltatlan gyerekek veszélyeztetettek, jellemzően ők szorulnak kórházi kezelésre" - számolt be tapasztalatairól Spinner. Véleménye szerint egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy az omikron variáns súlyosabb megbetegedést okozna a gyerekeknél, mint a korábbi változatok, ám azt sem látja bizonyítottnak, hogy kevésbé súlyos állapotot idéz elő. Kiemelte: a legtöbb hozzájuk bekerülő gyerek súlyos légzési problémákkal küzd, sokuknak légzéstámogatásra van szüksége.

Rés a pajzson

"A gyerekek könnyű célpontot jelentenek a vírus számára, az omikron nagyobb közösségeket érint és oly módon, ahogy korábban még nem láttuk. Ez újdonság tavalyhoz képest" - számolt be tapasztalatairól Juan Salazar, a connecticuti Children's Medical Center főorvosa.

Jennifer Owensby, a Rutgers Robert Wood Johnson Medical School intenzív osztályának munkatársa pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyan. Sokuk egyéb kezelésre vagy vizsgálatra készül és a tesztelés során derül ki, hogy elkapták a koronavírust. Vagyis tünetmentesek , de fertőzöttek és fertőznek. Ugyanerről számolt be Roberta DeBiasi, a washingtoni Children's National Hospital fertőző betegségekkel foglalkozó munkatársa is. A náluk elvégzett koronavírus-tesztek csaknem fele bizonyult pozitívnak, ami jóval magasabb arány, mint a korábbi hullámokban tapasztalt, legfeljebb 17 százalék. "Ez alátámasztja, hogy az omikron nagyon fertőzőképes variáns"- nyilatkozta DeBiasi a CNN-nek. A tesztelés, amiről beszélt, kiterjed a kórházba érkező betegekre - a gyerekekre is -, a személyzetre, valamint a közösségi szűrések eredményét is magába foglalja.