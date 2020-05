Az esőerdőkből érkeznek a jövő járványai

A bolygó tüdejének tartott Amazonasban az utóbbi időszakban ismét felgyorsult az erdőirtás üteme. Mindez pedig nem csak a benne élő állatokra, de az emberre is komoly veszélyt jelent: szakértők szerint az erdőirtással akár a mostaninál is súlyosabb járványokat készíthetünk elő.

A jövő járványai az esőerdőkből indulhatnak

Ökológusok, biológusok és epidemiológusok is aggodalmukat fejezték ki az esőerdők visszaszorulása miatt, és attól tartanak, hogy a következő nagy világjárvány az Amazonasból indul majd ki. Ennek egyik oka az, hogy az ott őshonos állatok egy része az emberre is veszélyes kórokozókat hordoz, mi pedig egyre erőszakosabban hatolunk be az életterükbe. David Lapola, a brazíliai Campinas Egyetem ökológusa szerint az őserdő a világ legnagyobb koronavírus-tározója, amelyből a SARS, MERS és a COVID-19 mellett számtalan más kórokozó is terjedésnek indulhat.

Az esőerdők kiirtásával a jövő nagy járványait készítjük elő. Fotó: Getty Images

Az elmúlt évtizedekben elterjedt betegségek jelentős része úgynevezett (például a HIV, az ebola vagy a koronavírusok) zoonózis, ami azt jelenti, hogy állatról is terjedhet emberre és viszont. Becslések szerint az 1960 és 2004 között kialakult 335 új betegség legalább 60 százaléka valamilyen állatból származik. A legtöbb, emberre is veszélyes betegség a főemlősökből került belénk a viszonylag szoros evolúciós kapcsolat miatt, de a denevérekből is sok indult ki, mivel ezek az állatok a sajátos anyagcseréjük és immunrendszerük miatt valódi "vírustartályok".

Az pontosan nem világos, hogy ezek a kórokozók milyen módon jutnak állatból az emberre, de a Royal Society B folyóiratában közzétett legújabb kutatások kimutatták, hogy a környezeti egyensúly megzavarása és az állatok élőhelyének feldúlása jelentősen növelheti a betegségek terjedésének veszélyét. A vadászatok, a vadállatokkal folytatott kereskedelem és az erdőirtás miatt az ember egyre közelebb kerül olyan állatokhoz, amelyekkel sokáig nem volt semmilyen kapcsolata, ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek.

De nem csak az egyre közelebbi kapcsolat okoz gondot. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az erdőirtás ideális feltételeket teremthet a szúnyogok elszaporodásához is, ezek az állatok pedig olyan komoly betegségeket terjeszthetnek, mint például a Zika, a malária, a dengue-láz és a sárga láz.

Forrás: IflScince