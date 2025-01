Az Egyesült Államokban betiltották a vörös (Red3) élelmiszerszínezéket. De hogyan reagáltak a gyártók?

Korábban írtunk a témában a HáziPatika oldalán, hiszen a „Red No. 3”, kőolajból készült szintetikus ételszínezékről szóló döntést megelőzte egy több éven át tartó kutatási és egyeztetési folyamat. A CBS News oldalain megjelenő cikkben, megszólaltatták az iparág érintett szereplőit a változással kapcsolatban.

Az élelmiszergyártó vállalatok most azon dolgoznak, hogy frissítsék termékeiket. Meg kell felelniük az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) döntésének, amely

betiltotta a Red 3 mesterséges élelmiszerszínezéket, (visszavonták az adalékanyag engedélyét), ugyanis aggodalomra ad okot, hogy rákot okoz patkányokban és más betegségek kialakulásában is közvetett szerepe lehet.

Míg az ügynökség azt állítja, hogy a tanulmányok szerint, bár a Red 3 patkányokban rákot okoz, és nem fordul elő emberekben, a törvény továbbra is előírja, hogy az állatokban rákot okozó adalékanyagokat is ki kell vonni a piacról, még akkor is, ha nem bizonyított, hogy kockázatot jelenthetnek az emberekre is.

Az FDA szerint az élelmiszeripari vállalatoknak 2027-ig kell abbahagyniuk a színezék használatát. A gyógyszergyártóknak további egy évük lesz arra, hogy megfeleljenek a változásnak.

Élelmiszerszínezék minden olyan természetes vagy mesterséges anyagkeverék vagy készítmény, amely önmagában nem élelmiszer, és amelyet az élelmiszerek előállítása folyamán alkalmaznak a végtermék színének javítása és kialakítása céljából.

Hazánkban a legtöbb esetben a kívánt szín eléréséhez gyümölcssűrítményt illetve gyümölcs- és növénykivonatot, például spenót, csalán, kurkuma, fekete bodza, sárgarépa sűrítményeket adnak a gumicukrokhoz. Fotó: Getty Images

Mely élelmiszermárkák termékeiben van Red 3 az Egyesült Államokban?

A Red 3 vörös ételszínezéket, (más néven eritrozin, Acid Red 51 vagy FD&C Red No. 3), gyakran használják édességekben. De más vállalatok is előszeretettel alkalmazzák termékeik széles választékának színezésére, az italoktól a vegetáriánus húsokig.

"Az új formula az év vége előtt a polcokon lesz." - mondta a Keurig Dr Pepper italgyártó óriás, amely eperitalában használja az adalékanyagot.

A Kellanova, is azon dolgozik, hogy 2027-re "biztosítsa, hogy az érintett termékek megfeleljenek a követelményeknek".

A Nestlé szóvivője elmondta, hogy a legtöbb receptjük már nem tartalmaz szintetikus színezékeket, beleértve a Red 3-at is. Azoknál a termékeknél, amelyek még mindig használják, mint például a Nesquik eprestej vagy a Funfetti sütitészta, a szóvivő elmondta, hogy "már korábban eltávolították" a színezéket.

Az Egyesült Államokban az élelmiszerekben engedélyezett színezékek egy része vagy tiltott, vagy más országokban forgalmazás esetén figyelmeztető címke használatát kell alkalmazni. Az Európai Unió figyelmeztető címkehasználatot ír elő azokon a termékeken, amelyek három, az USA-ban jóváhagyott mesterséges élelmiszer-színezéket tartalmaznak. (Sárga, No. 5 (tartrazin), Red, No. 40, más néven E129 vagy Allura Red AC., Sárga, No. 6, vagy E110.)

Néhány Conagra Brands termék, köztük egy születésnapi pite és egy torta keverék, a Red 3-at tartalmazza összetevőként. A Conagra szóvivője azt mondta, hogy "minimálisan érintik" őket az FDA döntése, és "lépéseket tesznek annak érdekében, hogy korlátozott számban eltávolítsák" termékeiből a színezéket, a szabályban előírt határidőre.

A fűszergyártó óriás, (McCormick) "már megkezdte a Red 3 eltávolításának folyamatát az FDA döntése előtt" a színezékkel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy McCormick csak "nagyon korlátozott mértékben használja a Red 3-at márkás kiskereskedelmi termékeinkben".

A PepsiCo, snackeket, valamint olyan italokat készít, amelyekben jelenleg szintén nem használják a színezéket.

A Mars Wrigley, amely korábban a Red 3-at sorolta fel az egyik Orbit rágógumi ízének összetevőjeként, azt mondja, hogy portfóliójában jelenleg egyetlen termék sem tartalmazza a színezéket.

A J&J Snack Foods szerint, "proaktívan eltávolították a Red 3-at minden termékből több mint hat hónappal ezelőtt", beleértve az ICEE termékeket is, amelyek korábban az összetevőre támaszkodtak.

A Dunkin' Donuts szóvivője megerősítette, hogy néhány vegetáriánus szalonnás terméke tartalmazza a festéket.

A Lindt & Sprüngli szóvivője elmondta, hogy a vállalat egyik Lindt terméke sem tartalmaz Red 3-at.

Sok élelmiszermárka viszont soha nem is használta a Red 3-at. Többen már megváltoztatták receptjeiket, hogy eltávolítsák, ami azt jelenti, hogy az online adatbázisokban közzétett táplálkozási tények elavultak lehetnek.