Autóban állt le a légzése, a járókelők élesztették újra

Kocsiban utazott férjével egy 55 év körüli nő Budapesten, amikor a férj arra lett figyelmes, hogy a nő nem válaszol neki és furcsán vette a levegőt. Rögtön félre is állt az autóval, majd több járókelő is a pár segítségére sietett – számolt be az esetről Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Azonnal mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításai szerint az autóból kiemelték és megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. A telefonos instrukciók alapján a bejelentők rögtön megkezdték az újraélesztést, miközben egyikük egy közeli irodaépületbe rohant félautomata defibrillátorért. A helyszínre érkező mentősök emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.