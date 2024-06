Acélrúd szúrta át mindkét tüdejét, millimétereken múlt az élete

Az 59 éves Radovan Kuchera épp cseresznyét szedett a lányának, amikor megcsúszott és leesett a létráról. Sajnos olyan szerencsétlenül ért földet, hogy közben felnyársalta egy acélrúd, mindössze milliméterekre a dobogó szívétől. A rudat, ami mindkét tüdején áthaladt, és csak egy milliméterre kerülte el az aortát, végül el tudták távolítani a sebészek – számol be a nem mindennapi esetről a Mirror.

"Magamnak akartam kihúzni, de lebeszéltek"

Felmásztam, és az utolsó létrafokra akasztottam a kosarat. Amikor háromnegyedig megtelt, azt gondoltam, hogy ez elég. Megragadtam a létrát, hogy levegyem a kosarat a kampóról, és elkezdtem lemászni. A létra azonban felborult, és én leestem. Éreztem a fájdalmat és amikor megláttam a fémrudat, magam akartam kihúzni a mellkasomból, de szerencsére egy odasiető barátom lebeszélt róla.

A tűzoltóknak hidraulikus ollóval kellett levágniuk a rúd mindkét végét, hogy Radovan egyáltalán beférjen a mentőautóba. A csehországi Olomouc egyetemi kórházba érkezve Martin Kalab sebész ötórás műtéttel tudta eltávolítani a férfi testéből a rudat, ami hihetetlen módon még a nyelőcsövét is súrolta, de nem szúrta át. "Néhány milliméter is elég lett volna, és a férfin már nem lehetett volna segíteni. Kuchera úr rendkívül szerencsés, így két héttel a műtét után már haza is engedtük" – fogalmazott a férfit megmentő sebész.

Nincsenek szavaim. Az orvosoknak aranykezük van, nagyon hálás vagyok nekik. Köszönöm mindenkinek, aki megmentett!

– nyilatkozott azóta a szerencsés férfi.