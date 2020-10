A maszkviselés alig ismert előnye

Mostanra szinte már mindenki tisztában van vele, hogy a maszkviselés nagyban csökkenti annak veszélyét, hogy megfertőződjünk a koronavírussal (SARS-CoV-2), vagy éppen átadjuk másoknak a fertőzést. Azt sem szabad viszont elfelejteni, hogy nem a koronavírus az egyetlen veszélyes elem a levegőben.

Az Amerikai Tüdőtársaság (ALA) szerint a légszennyezettség összefüggésbe hozható légzőszervrendszeri problémákkal, szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt, még a korai halálozással is. Mint azonban kiderült, a maszk bizonyos szintű védelmet nyújthat a légszennyezés káros hatásai ellen - írja a Women's Health. A lap Richard Peltierrel, a Massachusetts-Amherst Egyetem környezet-egészségüggyel foglalkozó docensével beszélgetett a témáról.

A maszk nem csak a koronavírustól védhet meg. Fotó: Getty Images

Mindegyik ugyanolyan hatékony?

Arra a kérdésre, hogy az összes maszktípus - így az N95-ös, a sebészi vagy a szövetből készült - ugyanúgy védelmet nyújt-e a légszennyezés ellen, a szakember úgy válaszolt: ha csak az úgynevezett környezeti légszennyezésről beszélünk, akkor igen. A környezeti légszennyezés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az ipar, a háztartások, az autók és a teherautók által kibocsátott potenciálisan káros szennyezőanyagokat jelenti. "Az N95-ös maszkok a leghatékonyabbak, mert a legapróbb részecskéket is kiszűrik. A szövet- és a sebészi maszkok, valamint a kendők már kevésbé alkalmasak erre a célra, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs hasznuk" - magyarázza Peltier, aki egy 2016-os vizsgálat eredményére hivatkozik, amelyből kiderült, hogy a szövet- és sebészi maszkok, illetve a kendők a részecskék 15-30 százalékát megszűrték.

Peltier arról is beszélt, hogy a szövet- vagy sebészi maszkok, illetve a kendők egyrészt azért kevésbé hatékonyak, mert nem illeszkednek tökéletesen az archoz, így a káros részecskék be tudnak jutni a réseken, miközben levegőt veszünk. Másrészt a szövésük is hátrányt jelent. "A sebészi maszk szövete sűrűn szőtt szálakból áll, míg a szövetmaszk vagy a kendő jellemzően lágyabb szövésű. Ezért van az, hogy például a sebészi maszkon nem lehet átlátni, ha mondjuk a napfény felé tartjuk, míg az utóbbi kettő átlátszik" - így a docens.

Nem ártalmas az egészségre a maszk

A szakembert végezetül azokról az összeesküvés-elméletekről kérdezték, amelyek szerint a maszkviselés káros lehet az egészségre. "Engem is számtalanszor vádoltak már meg azzal, hogy a maszkviselésre való buzdítással tulajdonképpen meg akarom ölni az embereket. Pedig abszolút nem igaz, hogy a maszk megbetegíthet bárkit is: nem jutunk hozzá kevesebb oxigénhez, és nem lélegzünk be több szén-dioxidot, ha viseljük. Ha egy sebész anélkül tud 8 órán keresztül maszkban operálni, hogy bármilyen baja lenne tőle, akkor nekünk sem fog megártani, hogy az orrunkat, szánkat eltakarva megyünk le a boltba" - mondja Peltier.

